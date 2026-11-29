அல்பேனியாவின் 114-வது சுதந்திரப் பிரகடன ஆண்டு விழாவையொட்டி நடைபெற்ற இந்தப் பேரணிக்காக, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் மக்கள் திரானாவுக்கு வந்திருந்தனர்.
அல்பேனியாவின் தலைநகரான திரானாவில் நடைபெற்ற அரசாங்க எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பிரதமர் எடி ராமாவின் ராஜினாமாவைக் கோரிய நிலையில், போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே வன்முறை மோதல்கள் வெடித்தன.
பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் உட்பட 30 பேர் காயமடைந்துள்ளதாகச் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. போராட்டம் அமைதியாகத் தொடங்கிய போதிலும், முகமூடி அணிந்த சிறிய குழுக்கள் பிரிந்து சென்று, பேரணி சென்ற வழியில் இருந்த அமைச்சகக் கட்டிடங்களின் ஜன்னல்களை உடைக்கத் தொடங்கின. கற்கள் மற்றும் மோலோட்டோவ் காக்டெய்ல்களை வீசியும், மரக் கட்டைகளைக் கொண்டு தெருக் கேமராக்கள் மற்றும் அரசுக் கட்டிடங்களின் ஜன்னல்களை உடைக்க முயன்றும் வன்முறையில் ஈடுபட்ட போராட்டக்காரர்களைக் கலைக்கக் காவல்துறையினர் கண்ணீர்ப்புகை மற்றும் தண்ணீர் பீரங்கிகளைப் பயன்படுத்தினர். பல்வேறு வீதிகளில் போராட்டக்காரர்கள் பரவியதால் அப்பகுதி முழுவதும் கண்ணீர்ப்புகை மூட்டம் சூழ்ந்தது.
அல்பேனியாவின் 114-வது சுதந்திரப் பிரகடன ஆண்டு விழாவையொட்டி நடைபெற்ற இந்தப் பேரணிக்காக, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் மக்கள் திரானாவுக்கு வந்திருந்தனர். பொதுவாக இந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் பொது விடுமுறையுடன் அனுசரிக்கப்படுவது வழக்கம். தலைநகருக்குள் வரும் மற்றும் வெளியே செல்லும் முக்கிய சாலைகளில் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டு வாகனச் சோதனை நடத்தினர்.
பிரிட்டனில் இருந்து திரானாவுக்குப் போராட்டத்திற்காகவே வந்ததாகக் கூறிய 33 வயதான ஏரியன் லெஷி, நீண்ட காலமாக மக்கள் துன்பப்பட்டு வருவதாகவும், ஐரோப்பா மற்றும் உலகம் முழுவதும் சிதறிக் கிடப்பதால் நாடற்ற குடிமக்களைப் போல உணர்வதாகவும் வேதனை தெரிவித்தார். 1990-களில் கம்யூனிச ஆட்சி வீழ்ந்ததில் இருந்து அல்பேனியாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் யாரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை என்றும், நாட்டின் எதிர்காலத்தில் அக்கறை கொண்ட புதிய தலைமுறை அறிவுஜீவிகளுக்கு அவை வழிவிட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
கடந்த மே மாத இறுதியில் தொடங்கிய தொடர் போராட்டங்களின் ஒரு பகுதியாகவே நேற்றைய போராட்டம் அமைந்தது. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் மருமகனான ஜாரெட் குஷ்னரால் நிறுவப்பட்ட முதலீட்டு நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய, தெற்கு அல்பேனிய கடற்கரையில் மேற்கொள்ளப்படும் பிரம்மாண்ட சொகுசு சுற்றுலாத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதே ஆரம்பக் காரணமாகும்.
ஃபிளமிங்கோ இயக்கம் என அறியப்பட்ட இந்தப் போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் மாதத்தில் மாணவர் போராட்டங்கள் வெடித்தன. சிறப்பான கல்வி மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தைக் கோரி மாணவர்கள் நடத்திய பல போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறின. தற்போது போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கைகள் விரிவடைந்து, எடி ராமாவின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தும் அளவுக்கு மாறியுள்ளன.
திரானாவின் முக்கிய ஸ்கேண்டர்பெக் சதுக்கத்தில் கூடிய போராட்டக்காரர்கள் ராஜினாமா கோரி முழக்கமிட்டனர். தங்கள் உரிமைகளைக் கேட்கவும், ஒட்டுமொத்த அமைப்பிலும் மாற்றத்தைக் கோரவும் வெளியே வந்துள்ளதாக மாணவி ஜூனா வாசிலி தெரிவித்தார். வெறும் 120 யூரோ மாத வருமானத்தில் வாழும் தன்னைப் போன்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்காகப் போராடுவதாகக் கூறிய சுசானா ஜெட்டா, இந்த ஊழல் அமைப்பும் எடி ராமாவும் வெளியேற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார்.