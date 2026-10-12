அமெரிக்காவில் தேர்தல் தொடர்பான குற்றங்களுக்காக குற்றம் சாட்டப்பட்ட 16 பேரில் மூவர் பாகிஸ்தானியர்கள்

சட்டவிரோத வாக்குப்பதிவு, மோசடியான வாக்காளர் பதிவு மற்றும் தேர்தல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளும் 16 பேரில் மூன்று பாகிஸ்தானியர்களும் அடங்குவர் என்று அமெரிக்க நீதித்துறை தெரிவித்தது.
கூட்டாட்சி தேர்தல்களில் வெளிநாட்டினர் வாக்களித்தல், வாக்களிக்க பதிவு செய்ய அமெரிக்க குடியுரிமை இருப்பதாக பொய்யான தகவலை அளித்தல், இறந்தவர்களின் பெயரில் வாக்களித்தல், ஒரே தேர்தலில் பலமுறை வாக்களித்தல், குடியுரிமை விண்ணப்பங்களில் பொய்யான தகவல்களை அளித்தல் மற்றும் சட்டவிரோதமாகக் குடியுரிமை பெறுதல் ஆகியவை இந்த குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும் என்று நீதித்துறை கூறியது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பாகிஸ்தானியர்கள் ஜமீல் அகமது (50), நிகத் ஜமீல் (47) - இருவரும் பென்சில்வேனியாவை சேர்ந்தவர்கள் - மற்றும் ஓஹியோவைச் சேர்ந்த அர்ஷத் ஜுபேரி (69) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். சட்டப்பூர்வ நிரந்தரக் குடியேறிகளான அகமது மற்றும் நிகத் ஆகியோர் மீது, பென்சில்வேனியாவின் கிழக்கு மாவட்டத்தில் 2024 தேர்தலில் வெளிநாட்டினராக வாக்களித்ததாகக் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சட்டப்பூர்வ நிரந்தர குடியேறியான ஜுபேரி மீதும், கூட்டாட்சி தேர்தலில் வெளிநாட்டினராக சட்டவிரோதமாக வாக்களித்ததாக குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர் செப்டம்பர் 2015 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2016-இல் வாக்களிக்க பதிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
குயஹோகா கவுண்டி தேர்தல் வாரியத்தின் வாக்குப்பதிவு பதிவுகளின்படி, ஜுபேரி குறைந்தது ஆறு தேர்தல்களில் வாக்களித்துள்ளார் என்று நீதித்துறை தெரிவித்துள்ளது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மற்றவர்களில் கியூபா, கனடா, பிரிட்டன், போர்ச்சுகல், போலந்து மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளை சேர்ந்தவர்களும் அடங்குவர்.
இடாஹோ மாகாணத்தில், கனடியரான ஸ்டான்லி வால்டன் (82) மீது 2022 பொது தேர்தலில் சட்டவிரோதமாக வாக்களித்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. கென்டக்கியில், கனடாவை சேர்ந்த மற்றொரு சட்டப்பூர்வ நிரந்தர குடியேறியான சாண்ட்ரா மேட்லின் வாட்சன் (59) மீது, கூட்டாட்சித் தேர்தலில் சட்டவிரோதமாக வாக்களித்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
நியூ ஜெர்சியில், டொமினிக்கன் குடியரசை சேர்ந்தவரும் பின்னர் அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்றவருமான லிஸ்பெத் அல்மோன்டே ரோசா (24) மீது, குடியுரிமை இல்லாத நிலையில் வாக்களித்ததாகவும், சட்டவிரோதமாக குடியுரிமை பெற்றதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
வடக்கு கரோலினாவின் ஹெண்டர்சன்வில்லேவைச் சேர்ந்த ஃபாரஸ்ட் ஸ்காட் வூடி (68) மீது, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சட்டவிரோதமாக வாக்களித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.