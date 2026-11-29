வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமரும், அவாமி லீக் தலைவருமான ஷேக் ஹசீனா, சட்டத்திற்கு புறம்பான மரண தண்டனைகள், அடக்குமுறை மற்றும் 1971 விடுதலை போராட்டத்தின் வீரர்களை தாக்குவதாக குற்றம் சாட்டி, அரசாங்கத்தின் மீது மேலும் ஒரு தாக்குதலை தொடுத்தார்.
வங்கதேசம் இன்னும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு நாடாக இருந்திருந்தால், தற்போதைய தலைமை இருந்திருக்காது என்று அவர் கூறினார்.
"இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்திருக்காவிட்டால், இன்று யாரும் பிரதமராக வேண்டிய தேவை இருந்திருக்காது. மாறாக, நாம் பாகிஸ்தான் இராணுவத்தின் காலடிக்கு ஆளாகியிருப்போம்," என்று அவர் கூறினார்.
தற்போதைய அரசியல் குழப்பத்தின் போது, உறவினர்கள் கொல்லப்பட்டதாகவோ அல்லது ஒடுக்கப்பட்டதாகவோ கூறப்படும் நபர்களிடம் பேட்டி காணப்பட்ட, அவாமி லீக்கின் 98-ஆவது இணையவழி 'தயாமுக்தி' நிகழ்ச்சியில் ஹசீனா பேசினார்.
வங்கதேச அரசாங்கம் சட்டவிரோத கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி வருவதாக குற்றம் சாட்டிய ஹசீனா, கைதிகளுக்கு மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்காமல் அவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு பின்னர் உயிரிழந்ததாக கூறினார்.
"அதிகாரிகள் அவர்களது உறவினர்களுக்கு கூட தகவல் தெரிவிக்கவில்லை," என ஹசீனா குற்றம் சாட்டினார்.
டாக்கா உட்பட வங்கதேசம் முழுவதும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதாக கூறிய அவர், டாக்காவின் ராம்புரா மற்றும் பங்ஷால் பகுதிகளில் இது நடந்ததாக கூறப்படுவதாக சுட்டிக்காட்டினார்.
துபௌராவை சேர்ந்தவரும், மைமன்சிங் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 1971ஆம் ஆண்டு சுதந்திரப் போராட்ட வீரருமான ஷேக் ஹொசைன் அலி கொலை செய்யப்பட்டு, பின்னர் அவரது உடல் மரத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டதையும் ஹசீனா கண்டித்தார்.
"அவர்கள் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரரை கொலை செய்து, அவரது உடலை ஒரு மரத்தில் தொங்கவிட்டார்கள். இதைவிட கொடூரமான செயல் வேறு ஏதேனும் இருக்க முடியுமா?" என்று அவர் கேட்டார்.