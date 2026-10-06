டெக்சாஸ் ராணுவ முகாம் மீதான துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கு: முன்னாள் மேஜருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்ற டிரம்ப் ஒப்புதல்!

கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள போர்ட் ஹூட் ராணுவ முகாமில் 13 பேரைச் சுட்டுக் கொன்ற வழக்கில், கைதான முன்னாள் அமெரிக்க ராணுவ மேஜர் நிடால் ஹசனுக்கு துப்பாக்கியால் சுட்டு மரண தண்டனையை நிறைவேற்ற அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
அமெரிக்கப் பாதுகாப்புச் செயலாளர் (ராணுவச் செயலாளர்) பீட் ஹெக்செத் அளித்த பரிந்துரையை ஏற்று அதிபர் இந்த அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.
இந்த மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டால், அது 1961-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு அமெரிக்க ராணுவத்தால் நிறைவேற்றப்படும் முதல் மரண தண்டனையாக அமையும். மேலும், இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு (1945-க்கு பின்) அமெரிக்க ராணுவத்தில் துப்பாக்கியால் சுட்டு நிறைவேற்றப்படும் முதல் மரண தண்டனை இதுவாகும்.
தற்போது கன்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள ராணுவச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிடால் ஹசனை, இண்டியானாவில் உள்ள பெடரல் சிறைக்கு மாற்றி தண்டனையை நிறைவேற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான துல்லியமான தேதி மற்றும் இடத்தை அமெரிக்க ராணுவச் செயலாளர் விரைவில் முடிவு செய்வார் என பென்டகன் தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்க ராணுவக் கொள்கை மற்றும் சட்டங்களின்படி, ஒரு ராணுவக் கைதிக்கு மரண தண்டனை வழங்க அதிபர் ஒப்புதல் அளித்த 60 நாட்களுக்குப் பிறகும், 150 நாட்களுக்குள்ளும் அந்தத் தண்டனை கட்டாயமாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.
அமெரிக்க ராணுவத்தில் மனநல மருத்துவராகவும், மேஜராகவும் பணியாற்றிய நிடால் ஹசன், கடந்த நவம்பர் 5, 2009 அன்று போர்ட் ஹூட் ராணுவ முகாமிற்குள் புகுந்து சக ராணுவ வீரர்கள் மீது கண்மூடித்தனமாகத் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினார். இந்த கொடூரத் தாக்குதலில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 32 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட இவருக்கு, கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு ராணுவ நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது. நீண்ட சட்டப் போராட்டங்கள் மற்றும் மேல்முறையீடுகள் நிராகரிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தற்போது அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் இறுதி ஒப்புதலுடன் இவருக்குத் தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.