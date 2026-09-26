வர்த்தகக் கப்பல்களை குறிவைப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது - ஐநா கூட்டத்தில் ஜெய்சங்கர் உரை

அமெரிக்காவின் நியூ யார்க்கில் நடந்து வரும் ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் 81வது கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் உரையாற்றினார்.
அப்போது ஈரான் போரினால் ஹார்முஸில் நிலவும் பதற்றம் குறித்து பேசிய அவர், " சர்வதேச நீர்வழிகளில் பயணிக்கும் வர்த்தகக் கப்பல்களையும் மாலுமிகளையும் குறிவைப்பது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.
அனைத்துத் தரப்பினரும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும், பதற்றத்தைத் தணிக்கவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், எரிசக்தி மற்றும் வர்த்தகத்தின் தடையற்ற ஓட்டத்தைப் பராமரிக்கவும் இந்தியா வலியுறுத்துகிறது." என்றார்.
உக்ரைன் குறித்து பேசிய அவர், "உக்ரைனில் ஐந்தாவது ஆண்டாகத் தொடரும் மோதலும் அதே அளவு கவலையளிக்கிறது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியது போல, முடிவில்லாத போருக்குப் பதிலாக, போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
அமைதியைக் கொண்டுவருவதற்கான தற்போதைய முயற்சிகளை இந்தியா ஆதரிக்கிறது.
மேலும், கடல்வழிப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் உணவு, தானியம், எரிசக்தி விநியோகம் ஆகியவற்றை உடனடியாகக் கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
இந்த நிலைமையை, குறிப்பாக உணவு மற்றும் எரிசக்திப் பாதுகாப்பு விஷயங்களில், மேம்படுத்துவதற்கு இந்தியா அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளத் தயாராக உள்ளது.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, மேற்கு ஆசியா மற்றும் மத்திய கிழக்கில் பதட்டங்களும் வன்முறையும் தொடர்கின்றன. நீடித்த அமைதிக்கு இரு-அரசுத் தீர்வு அவசியம் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம்" என்றார்.
இதற்கிடையில், பாலஸ்தீன மக்களுக்கான மனிதாபிமான உதவிகள் மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்கு இந்தியா பங்களித்து வருகிறது என்று ஜெய்சங்கர் கூறினார்.
"அமைதி என்பது வெறுமனே போர் இல்லாத நிலை அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உலகம் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தல்களையும் அழுத்தங்களையும் எதிர்கொண்டால், நாம் உண்மையிலேயே ஒரு ஆழமான படுகுழியின் விளிம்பில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.
அந்தப் படுகுழியில் நம்மைத் தள்ளுவதற்கு இன்னும் ஒரே ஒரு அடிதான் தேவை. எனவே, நிலைத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் கணிக்கக்கூடிய தன்மையை வலுப்படுத்துவது அவசியம். அமைதிக்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குவதில் இவை முக்கியமான கூறுகளாகும்" என்று அவர் மேலும் கூறினார்.