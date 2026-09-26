உலகம்

பயங்கரவாதத்தை ஆதரிப்பதை சகித்து கொள்ள முடியாது.. ஐநா கூட்டத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு ஜெய்சங்கர் மெசேஜ்

முரண்பாடுகளுமே நமது முதன்மையான கவலைகளாக நீடிக்கின்றன.
ஜெய்சங்கர்
ஜெய்சங்கர்
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Summary

பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து பயங்கரவாதத்தை பின்பற்றி வரும் ஒரு நாடு என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சாடியுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் நியூ யார்க்கில் நடந்து வரும் ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் 81வது கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் உரையாற்றினார்.

அவர் கூறுகையில், "ஐக்கிய நாடுகள் சபை தனது ஒன்பதாவது தசாப்தத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் வேளையில் நாம் இங்கு கூடியுள்ளோம்.

சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பைப் பேணுவதற்கும், உறுப்பு நாடுகள் நட்புறவை வளர்க்கவும் உலக அமைதியை வலுப்படுத்தவும் இந்த அமைப்பு நிறுவப்பட்டது

ஆயினும், இன்று நாம் இங்கு கூடும் வேளையில், மோதலும் முரண்பாடுகளுமே நமது முதன்மையான கவலைகளாக நீடிக்கின்றன.

போர்

அமைதியைப் பேணத் தவறுவது பாதுகாப்பைக் குலைப்பது மட்டுமல்லாமல், முன்னேற்றத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக அமைந்து, வளர்ச்சியின் வேகத்தையும் குறைக்கிறது. இன்றைய உலகில் போர் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் பாதிக்கிறது.

மோதல்களில் இருந்து விலகி இருக்கும் நாடுகள் தங்கள் தவறு ஏதுமின்றி தண்டிக்கப்படுகின்றன.

இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குரல் பெரும்பாலும் கேட்கப்படுவதில்லை. இந்தச் சபை, நிலைமையின் யதார்த்தத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும்.

இந்த ஆண்டு வளைகுடாப் பிராந்தியத்தில் மோதல்களை நாம் காண்கிறோம், இது ஏற்கனவே கடினமான சூழ்நிலையை மேலும் மோசமாக்குகிறது. தொடரும் பதட்டங்கள் குறித்து நாங்கள் ஆழ்ந்த கவலை கொண்டுள்ளோம்

பயங்கரவாதம்

பயங்கரவாதம் அமைதிக்கு ஒரு தொடர்ச்சியான அச்சுறுத்தலாக நீடிக்கிறது என்று ஜெய்சங்கர் கூறினார்.

இந்த அச்சுறுத்தல் அரசால் ஆதரிக்கப்படக்கூடியதாகவும், எல்லை தாண்டிய நடவடிக்கைகளை இலக்காகக் கொண்டதாகவும் இருக்கலாம். இது உலக ஒழுங்கிற்கு ஒரு நேரடி சவாலாக அமைகிறது.

இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் அரசாங்கங்கள் பொறுப்பேற்க வைக்கப்பட வேண்டும். பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நமது சகிப்புத்தன்மையற்ற கொள்கையில் எந்தத் தளர்வும் இருக்கக்கூடாது.' என தெரிவித்தார்.

பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து பயங்கரவாதத்தைப் பின்பற்றி வரும் ஒரு நாடு என்று கூறிய ஜெய்சங்கர், கூட்டத்தில் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப்பின் நேற்றைய உரையைச் சுட்டிக்காட்டி, அவர் "உண்மைகளைத் திரித்துக் கூறினார்" என்று தெரிவித்தார்.

பயங்கரவாதம்
Terrorism
ஐநா
UN
Jaishankar
ஜெய்சங்கர்
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