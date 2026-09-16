சூடானில் தங்கச் சுரங்கம் இடிந்து விழுந்த விபத்து: உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 82-ஆக உயர்வு

சூடானின் தொலைதூர பகுதியில் உள்ள தங்க சுரங்கம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 82-ஆக உயர்ந்துள்ளதாக உள்ளூர் அதிகாரிகளும் ஆர்வலர்களும் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேவேளையில், மீட்பு குழுவினர் போதிய உபகரணங்கள் இல்லாத நிலையில் காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணியில் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். கடுமையான போரில் சிக்கி தவிக்கும் ஒரு நாட்டில் நிகழ்ந்துள்ள மிக சமீபத்திய துயர சம்பவம் இதுவாகும்.
மேற்கு கோர்டோஃபான் மாகாணத்தில் உள்ள நுஹுத் நகரில் அமைந்துள்ள 'அல்-சாரா' தங்க சுரங்கத்தில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக உயிர் பிழைத்தவர்கள் தெரிவித்தனர். இப்பகுதி, சூடான் ராணுவத்திற்கு எதிராக மூன்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக போரிட்டு வரும் துணை ராணுவ படையான 'ரேபிட் சப்போர்ட் ஃபோர்சஸ்' (RSF) கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
'எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் ரூம்ஸ்' அமைப்பின் உறுப்பினரான சுலைமான் அபு ஹமீதா, புதன்கிழமை மதியத்திற்குள் மீட்பு குழுவினர் 82 உடல்களை மீட்டதாக கூறினார். "ஆனால் இன்னும் பலரைப்பற்றிய தகவல் இல்லை," என்று அபு ஹமீதா 'அசோசியேட்டட் பிரஸ்' செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.
'எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் ரூம்ஸ்' என்பது மோதல்களை கண்காணிக்கவும், போரினால் பாதிக்கப்பட்ட சூடான் முழுவதும் உள்ள சமூகங்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும் செயல்படும் ஒரு அடித்தள அளவிலான அமைப்பாகும். உள்ளூர் நிர்வாக அதிகாரி ஒருவரும் 82 உடல்கள் மீட்கப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தினார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று சுரங்கத்தின் ஒரு பகுதியில் சரிவு தொடங்கி, அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவியதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார். மீட்புப் பணிகளுக்கு தனியார் உரிமையிலுள்ள ஒரே ஒரு ஃபோர்க்லிஃப்ட் (forklift) மட்டுமே கிடைத்துள்ளதாகவும், இது உயிர் பிழைத்தவர்களை தேடும் பணியை சிக்கலாக்குவதாகவும் அவர் கூறினார்.
"இந்த சரிவு மிகப்பெரியது மற்றும் நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. 30 மீட்டருக்கும் (98 அடி) அதிகமான ஆழத்தில் மண் மற்றும் கற்களை அகற்றி, உயிர் பிழைத்தவர்களை தேடுவதற்கான இயந்திரங்கள் எங்களிடம் இல்லை," என்று உயிர் பிழைத்தவர்களில் ஒருவரான கைரல்-சையத் கபாரா தொலைபேசி வாயிலாக ஏ.பி.-இடம் கூறினார்.
'அல்-சாரா' தங்கச் சுரங்கமானது சூடான் முழுவதும் பரவியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான சிறிய அளவிலான மற்றும் முறைசாரா சுரங்கங்களில் ஒன்றாகும். சூடான் நாடு போரினால் சூழப்பட்டுள்ளது; இந்த மோதல்கள் நாட்டின் சில பகுதிகளை பஞ்சத்தின் விளிம்புக்கே தள்ளியுள்ளன. சூடான் ஒரு முக்கிய தங்க உற்பத்தி நாடாக இருந்தாலும், அங்கு பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பரவலாகப் பின்பற்றப்படாததால், சுரங்கங்கள் இடிந்து விழுந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது அரிதான நிகழ்வு அல்ல. 2023-இல் நிகழ்ந்த விபத்தில் 14 சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்; 2021-இல் நடந்த விபத்தில் 38 பேர் பலியாகினர்.
விபத்தில் இருந்து உயிர் பிழைத்த மற்றொருவரான அல்-அமின் சுலைமான், புதன்கிழமை காலை நிலவரப்படி 60 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். "இன்னும் சிலர் உள்ளே சிக்கியுள்ளனர்," என்றும் அவர் கூறினார்.