செக்-இன் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டதால் துபாய்க்கான 4 விமானங்களை ரத்து செய்த ஸ்பைஸ்ஜெட்

செலுத்தப்படாத நிலுவைத் தொகைகள் காரணமாக, தரைவழி சேவை நிறுவனமான டினாட்டா செக்-இன் சேவைகளை நிறுத்தியதை தொடர்ந்து, குறைந்த கட்டண விமான நிறுவனமான ஸ்பைஸ்ஜெட், துபாய் விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் நான்கு விமானங்களை ரத்து செய்துள்ளது என்று ஒரு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
வியாழக்கிழமையன்று அந்த விமான நிலையத்தில் இருந்து இரண்டு ஸ்பைஸ்ஜெட் விமானங்கள் மட்டுமே புறப்பட அனுமதிக்கப்பட்டதாக என்.டி.டி.வி. ப்ராஃபிட் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. அந்த விமான நிறுவனம் டினாட்டா நிறுவனத்திற்கு 14 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஐக்கிய அரபு அமீரக திர்ஹாம்களை செலுத்த வேண்டியுள்ளது என்றும் அது மேலும் கூறியது.
இருப்பினும், வருகை பதிவு இடைநிறுத்தம் நவம்பர் 12 வரை மட்டுமே இருந்தது. இதற்கிடையில், டெல்லியின் இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம், ஸ்பைஸ்ஜெட் விமான நிறுவனம் சந்திக்கும் செயல்பாட்டு சவால்கள் காரணமாக, அதன் விமான பயணங்களில் ஏற்படக்கூடிய இடையூறுகள் குறித்து பயணிகளை எச்சரித்து வெள்ளிக்கிழமை ஓர் ஆலோசனையை வெளியிட்டது.
ஜி.எம்.ஆர். நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் விமான நிலையம், பயணிகள் தங்கள் பயண திட்டங்களை தொடர்வதற்கு முன்பு, தங்களது விமானத்தின் நிலையை ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனத்திடம் நேரடியாக சரிபார்த்து, சமீபத்திய தகவல்களுக்காக அந்த நிறுவனத்தை தொடர்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டது.
இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தை இயக்கும் டெல்லி சர்வதேச விமான நிலைய நிறுவனம், பாதிக்கப்படக்கூடிய விமானங்களின் எண்ணிக்கை அல்லது எதிர்பார்க்கப்படும் இடையூறுகளின் தன்மை மற்றும் அளவு ஆகியவற்றை குறிப்பிடவில்லை.
நவம்பர் மாதத்தில், அந்த விமான நிறுவனம் சுமார் 65 திட்டமிடப்பட்ட சேவைகளை இயக்கி வந்தபோதிலும், தினமும் 15 முதல் 20 விமானங்களை ரத்து செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. விமான குத்தகைதாரர்கள், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள், விமான நிலைய நடத்துநர்கள் மற்றும் தரைவழி சேவை முகமைகளுக்கு செலுத்தப்படாத நிலுவை தொகைகளாலும் அதன் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அந்த விமான நிறுவனம் பெரும்பாலும் ரொக்க பரிவர்த்தனை அடிப்படையிலேயே இயங்கி வருவதாகவும், அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு முன்கூட்டியே பணம் செலுத்த கோருவதாகவும் அறியப்படுகிறது.
குத்தகைக்கு விடுபவர்களுடனான பணம் செலுத்தாத பிரச்சினைகள் காரணமாக மூன்று விமானங்கள் தரையிறக்கப்பட்டுள்ளதால், அதன் விமான குழு சுமார் 12 விமானங்களாக சுருங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஜூன் 2026 முதல் சம்பளம் வழங்கப்படாத ஊழியர்களையும் இந்த நிதி நெருக்கடி பாதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனத்தின் நிதி செயல்பாடு தொடர்ந்து அழுத்தத்தில் இருந்து வருகிறது.
செப்டம்பர் 2025-இல் முடிவடைந்த காலாண்டில், இந்த விமான நிறுவனம் ரூ. 621 கோடி நிகர நஷ்டத்தை பதிவு செய்துள்ளது. இது, முந்தைய ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் பதிவான ரூ. 458 கோடி நஷ்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகமாகும்.