செர்பியாவில் வரலாறு படைத்த மாணவர்கள்: 10 ஆண்டுகால வுசிக் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது!

செர்பிய நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் வரலாறு காணாத திருப்பமாக, மாணவர் தலைமையிலான ‘ஸ்டூடண்ட் லிஸ்ட்’ அமைப்பு வரலாற்றுப் பெருவெற்றி பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம், கடந்த பத்தாண்டுகளாக செர்பிய அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த அதிபர் அலெக்சாண்டர் வுசிக் தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
ஐரோப்பா முழுவதும் ஊழல், விலைவாசி உயர்வு மற்றும் கல்வித் துறைப் புறக்கணிப்புக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராடி வரும் நிலையில், இந்தத் தேர்தல் முடிவு உலகளவில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
நேற்று வெளியான முதற்கட்ட தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, அதிபர் அலெக்சாண்டர் வுசிக் தனது தோல்வியை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொலைக்காட்சி வாயிலாக அறிவித்தார். நாடாளுமன்றத்தில் மொத்த 250 இடங்களும், மாணவர் அமைப்பு பெற்ற இடங்கள் 135 முதல் 140 இடங்கள் (பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்கிறது). அதிபர் வுசிக்கின் செர்பிய முற்போக்குக் கட்சி பெற்ற இடங்கள் 105 இடங்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
'இந்தத் தேர்தலில் நாம் தோல்வியடைந்துள்ளது தெளிவாகத் தெரிகிறது, மாணவர் அமைப்பே வெற்றி பெற்றுள்ளது' என்று வுசிக் உருக்கமாகத் தெரிவித்தார். இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து தலைநகர் பெல்கிரேட் வீதிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு வெற்றிக் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.
கடந்த 2014 முதல் செர்பியாவின் பிரதமராகவும் அதிபராகவும் கோலோச்சிய வுசிக்கின் வீழ்ச்சிக்கு, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நோவி சாட் ரயில் நிலைய மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து 16 பேர் பலியான சம்பவமே முக்கியக் காரணம்.
அரசின் ஊழல் மற்றும் அலட்சியத்தால் ஏற்பட்ட இந்த விபத்தைக் கண்டித்து, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மாணவர்கள் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தினர். இந்த வீதிப் போராட்டங்களின் எழுச்சியே, தற்போது 'இலியா ஸ்ர்டானோவிக்' தலைமையிலான 250 வேட்பாளர்களைக் கொண்ட கல்வியாளர்கள், நடிகர்கள், விவசாயிகள் உள்ளடக்கிய 'ஸ்டூடண்ட் லிஸ்ட்' அமைப்பாக உருவெடுத்து, இன்று நாடாளுமன்றத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது.
செர்பியாவின் இந்த வெற்றி, ஐரோப்பாவின் பல்வேறு நாடுகளில் நடக்கும் மாணவர் எழுச்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.
ஆசிரியர் பற்றாக்குறை மற்றும் மோசமான பள்ளி உள்கட்டமைப்புக்கு எதிராகத் தொடங்கிய போராட்டம், பணவீக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களின் ஆதரவோடு வெடித்தது. அக்டோபர் 17 வாரயிறுதியில் சுமார் 5.5 லட்சம் முதல் 8 லட்சம் மக்கள் 110 நகரங்களில் போராட்டம் நடத்தினர். பாரிஸ், மார்சேயில் போன்ற இடங்களில் வன்முறை வெடித்ததில் 400 பேர் வரை கைது செய்யப்பட்டனர்.
கல்விக்கான நிதிக்குறைப்பு மற்றும் ராணுவச் செலவின அதிகரிப்புக்கு எதிராக அக்டோபர் 16 மற்றும் 24 தேதிகளில் மிலன் உள்ளிட்ட நகரங்களில் மாணவர்கள் முகமூடி அணிந்து போலீசார் மீது கற்களை வீசி, தடுப்புகளுக்குத் தீ வைத்துப் போராடினர்.
ஊழல், வேலையின்மை மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் மருமகன் ஜாரெட் குஷ்னரின் சர்ச்சைக்குரிய கடலோரத் திட்டத்திற்கு எதிராகப் பிரதமர் எதிரி ராமாவின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி அக்டோபர் 17 அன்று ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் போராடினர். போலீசார் கண்ணீர் புகைக் குண்டுகள் மற்றும் நீரைப் பீய்ச்சி அடித்துக் கூட்டத்தைக் கலைத்தனர்.
ஜெர்மனியில் கட்டாய ராணுவப் பயிற்சிக்கு எதிராகவும், ஆஸ்திரியாவில் பல்கலைக்கழக நிதிக்குறைப்புக்கு எதிராகவும், கிரீஸில் மாணவர் விடுதி மற்றும் வீட்டு வசதித் தட்டுப்பாட்டைக் கண்டித்தும் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன.
இந்தியாவின் 'நீட்' தேர்வு முறைகேடும் மாணவர் புரட்சியும்
சர்வதேச அளவில் மாணவர் சக்திக்குச் சிறந்த உதாரணமாக இந்தியாவின் 2026-ஆம் ஆண்டு நீட் தேர்வுத் தாள் கசிவு விவகாரமும் இச்செய்தியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
20 லட்சம் மருத்துவக் கல்வி ஆர்வலர்களின் எதிர்காலத்தைக் கேள்விக்குறியாக்கிய இந்த முறைகேட்டிற்கு எதிராக ‘காக்ரோச் ஜனதா கட்சி’ என்ற இளைஞர் இயக்கம் ஆன்லைனில் தொடங்கி, நாடு தழுவிய போராட்டமாக மாறியது.
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் திரண்ட மாணவர்கள், தேர்வு முறைகேடுகளுக்குக் காரணமானவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவும், தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கவும் வலியுறுத்தினர்.
ஜூலை 20-ல் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் போது மாணவர்கள் நடத்திய பேரணியில் தடியடியும் கண்ணீர் புகைக்குண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
தொடர் போராட்டங்களின் விளைவாக, ஜூலை 25 அன்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இது மாணவர் சக்தியின் நேரடி அரசியல் வெற்றியாகப் பார்க்கப்பட்டது.
மற்ற நாடுகளின் போராட்டங்கள் வீதியோடு நின்ற நிலையில், செர்பியாவில் அது ஒரு ஆட்சி மாற்றமாகவே மாறியுள்ளது என்பதுதான் இதன் தனிச்சிறப்பு.
இருப்பினும், இந்த புதிய மாணவர் அரசுக்கு முன்னால் பல்வேறு சவால்கள் உள்ளன.
புதிய அரசை யார் வழிநடத்துவது, ஊழலை ஒழித்து சட்டத்தின் ஆட்சியை எவ்விதம் நிலைநாட்டுவது மற்றும் சீனா, ரஷ்யா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகிய நாடுகளுடனான வெளியுறவுக் கொள்கைகளை எவ்வாறு கையாள்வது போன்ற முக்கிய சவால்களை இந்த இளம் அரசு எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.