சக பயணிகள் முன்னிலையில் முகம் மறைத்த அதிகாரிகள் ஒரு பெண்ணைக் கீழே தள்ளி கைகளைக் கட்டியதாகவும், மற்றொரு நபரை இழுத்துச் சென்றதாகவும் வெளியான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன.
அமெரிக்காவின் சியாட்டில்-டகோமா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பயணிகள் விமானத்தில் ஏறிக் கொண்டிருந்தபோது, முகம் மறைத்த குடியேற்ற அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் பயணியை இழுத்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அலாஸ்கா ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் ஏறும் ஜெட் பிரிட்ஜ் பகுதியில் இந்தச் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
சக பயணிகள் முன்னிலையில் முகம் மறைத்த அதிகாரிகள் ஒரு பெண்ணைக் கீழே தள்ளி கைகளைக் கட்டியதாகவும், மற்றொரு நபரை இழுத்துச் சென்றதாகவும் வெளியான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன. தங்கள் மகளிடம் பணி அனுமதி ஆவணம் இருப்பதாகவும், அவரைக் கைது செய்வதாகவும் ஒரு பெண் கதறி அழும் காட்சிகளும் அந்த வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளன. இந்தச் சம்பவத்தால் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நோக்கிச் செல்லவிருந்த விமானம் சுமார் மூன்று மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்பட்டது.
இந்த நடவடிக்கை குறித்துக் குடியேற்ற அமலாக்கத் துறை வெளியிட்ட விளக்கத்தில், ரிக்கார்டோ லாரோண்டோ மெண்டோசா என்ற நபரும், அதிகாரிகள் மீது சூடான காபியை வீசியதாகக் கூறப்படும் ஒரு பெண்ணும் விசா காலாவதியான பிறகும் சட்டவிரோதமாகத் தங்கியிருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், இந்தக் கைது நடவடிக்கை குறித்துத் தங்களுக்கு முன்கூட்டியே எந்தத் தகவலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என அலாஸ்கா ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
உரிய நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டதா என்பதை ஆராய சியாட்டில் துறைமுக நிர்வாகத்துடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் தங்களது கவலைகளைத் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு மட்டுமின்றி, அங்கிருந்த மற்ற பயணிகளுக்கும் மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியதாகச் சியாட்டில் துறைமுக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவத்திற்கு வாஷிங்டன் மாகாண ஆளுநர் பாப் பெர்குசன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். முகம் மறைத்தபடி அடையாளம் காட்டாமல் அதிகாரிகள் பொது இடங்களில் மக்களை இழுத்துச் செல்வது "அமெரிக்கத் தன்மைக்கு எதிரான செயல்" என்றும், இந்த அமைப்பு முற்றிலும் கட்டுப்பாட்டை மீறிச் செயல்படுவதாகவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் முகமூடி அல்லது முகம் மறைக்கும் ஆடைகளை அணிவதைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கடந்த மார்ச் மாதம் தான் கையொப்பமிட்ட மாநிலச் சட்டத்தை இந்த அதிகாரிகள் மீறியுள்ளார்களா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் ஆளுநர் கூறியுள்ளார். கோடை காலம் முதல் விமான நிலையங்களில் விசா மீறல் சந்தேகத்தின் பேரில் குடியேற்றத் துறை சோதனைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்துப் புதிய விவாதம் எழுந்துள்ளது.