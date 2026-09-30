ரஷ்யாவின் நீண்ட தூர குண்டுவீச்சு விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் 6 பணியாளர்கள் உயிரிழப்பு

ரஷ்யாவின் தூர கிழக்கு பகுதியில் பயிற்சி பணியின் போது, அணு ஆயுதங்களை சுமந்து செல்லும் திறன் கொண்ட குண்டுவீச்சு விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில், அதன் ஆறு பணியாளர்கள் உயிரிழந்ததாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்தது.
அமூர் பிராந்தியத்தில் மக்கள் வசிக்காத பகுதியில் Tu-95 குண்டுவீச்சு விமானம் விழுந்ததாகவும், விபத்தில் ஒரு பணியாளர் உயிர் தப்பி காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
குண்டுவீச்சு விமானம் ஆயுதங்களை ஏற்றி செல்லவில்லை என்று அந்த அறிக்கை கூறியது. விபத்துக்கான காரணத்தை கண்டறிய, விசாரணை குழுவினர் அப்பகுதிக்கு விமானத்தில் சென்றுள்ளதாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
சீனாவுடனான எல்லைக்கு அருகில் உள்ள ஜெயா ஆற்றின் கரையில் உள்ள கிராஸ்னோயரோவோ கிராமத்திற்கு அருகே விமானம் விபத்துக்குள்ளானதாக பிராந்திய நிர்வாகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. விமானிகள் "குடியிருப்பு கட்டிடங்களில் இருந்து விமானத்தை விலக்கி செல்ல தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தனர்" என்றும் அது கூறியது.
Tu-95 என்பது பனிப்போர் காலத்தில் இருந்து சேவையில் இருந்து வரும், அணு ஆயுதங்களை சுமந்து செல்லும் திறன் கொண்ட நான்கு என்ஜின் டர்போப்ராப் குண்டுவீச்சு விமானமாகும்.
நான்கரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்த இந்த மோதல் முழுவதும், உக்ரைன் மீது வழக்கமான ஆயுதங்களை கொண்ட குரூயிஸ் ஏவுகணைகளை ஏவுவதற்கு ரஷ்ய ராணுவம் இந்த பெரிய போர் விமானத்தை பரவலாக பயன்படுத்தியுள்ளது.
ஜூன் 2025-இல் உக்ரைன் நடத்திய "ஸ்பைடர்வெப்" நடவடிக்கையின் போது, ரஷ்ய விமானப்படையின் சில Tu-95 விமானங்கள் அழிக்கப்பட்டன அல்லது சேதமடைந்தன. அந்த நடவடிக்கையின்போது, ரஷ்யா முழுவதும் நீண்ட தூர குண்டுவீச்சு விமானங்களை கொண்டிருந்த பல விமான தளங்களை தாக்குவதற்காக, லாரிகளில் இருந்து ரகசியமாக ஏவப்பட்ட டிரோன்களை அது பயன்படுத்தியது.