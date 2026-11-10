ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையே 4 மணி நேர அமைதி பேச்சுவார்த்தை

ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே, போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் ஒன்பது மாதங்களுக்கு பிறகு, அமெரிக்காவின் மத்தியஸ்தத்துடன் இன்று (செவ்வாய் கிழமை) நடைபெற்றன. இந்தச் சந்திப்பு "மிகவும் பயனுள்ளதாக" இருந்ததாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ தெரிவித்தார். உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி, இந்த சந்திப்பு "ஆக்கபூர்வமாகவும், மிக முக்கியமான விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாகவும்" இருந்ததாக குறிப்பிட்டார்.
இருப்பினும், இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே நடைபெற்ற மூன்று சுற்று பேச்சுவார்த்தைகளில் எந்தவொரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமும் ஏற்படாததால், இரண்டாம் உலக போருக்குப் பிறகு ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நம்பிக்கைகள் மங்கியுள்ளன.
தற்போதைய சூழலில், ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் வகையிலான புதிய அணுகுமுறை எதுவும் தென்படவில்லை. இருப்பினும், அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல்களின் முடிவுகள் மற்றும் ரஷ்யாவின் போர் கால பொருளாதாரத்தின் மீதான அழுத்தம் அதிகரித்து இருப்பது, இந்த பேச்சுவார்த்தை சூழலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குளிர்காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில், உக்ரைனின் மின் கட்டமைப்பின் மீது தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்துவதன் மூலம், அந்நாட்டு மக்களின் மன உறுதியை குலைக்க மாஸ்கோ முயன்று வருகிறது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகரான அபுதாபியில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில், ரூபியோவோ அல்லது ஜெலன்ஸ்கியோ நேரடியாக பங்கேற்கவில்லை. நான்கு மணிநேரம் நீடித்த இந்த சந்திப்பை தொடர்ந்து, நாளை (புதன்கிழமை) மற்றொரு சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது.
மாஸ்கோ மற்றும் கீவ் தரப்பு பிரதிநிதிகள் சந்தித்துக்கொண்ட வேளையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் மருமகன் ஜாரெட் குஷ்னர் மற்றும் தூதர் ஸ்டீவ் விட்கோஃப் ஆகியோர் அமெரிக்காவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, போரை நிறுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மீண்டும் முன்னெடுத்தனர்.
பாரிஸில் நடைபெற்ற ஜி7 கூட்டத்தில் பேசிய மார்கோ ரூபியோ, "அபுதாபியில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததாக தெரிகிறது" என்று கூறினார். அதே சமயம், பொறுமை தேவை என்பதை வலியுறுத்திய அவர், "இது தொடர்பாக இன்னும் நிறைய பணிகள் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளன. அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் இந்த பிரச்சினை தீர்ந்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது" என்று தெரிவித்தார்.
டென்மார்க்கில் உள்ள கோபன்ஹேகன் பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்றிய அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி, இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் பெரும்பாலும் மனிதாபிமான விவகாரங்கள் குறித்து அமைந்திருந்ததாக கூறினார். இதில் கைதிகள் பரிமாற்றம், சிறைபிடிக்கப்பட்ட உக்ரைனிய குடிமக்கள் மற்றும் அந்நாட்டில் இருந்து அழைத்து செல்லப்பட்ட குழந்தைகளை திரும்பக் கொண்டுவருதல் உள்ளிட்டவை அடங்கும்.
மேலும், பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத உக்ரைனிய உயர் அதிகாரி ஒருவர், உக்ரைனும் ரஷ்யாவும் பெரிய அளவிலான கைதிகள் பரிமாற்றம் குறித்து பேசியதாக தெரிவித்தார். இது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் வரும் நாட்களில் விவாதிக்கப்படும்.