‘ஸ்புட்னிக்-எஸ்’ என்ற அணு ஆயுதச் செயற்கைக்கோளை 2026 டிசம்பரில் ரஷ்யா ஏவக்கூடும் என்ற உளவுத்துறைத் தகவல்கள், ஸ்டார்லிங்க், ஜிபிஎஸ் மற்றும் உலகளாவிய விண்வெளிப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் அணு ஆயுதத்தைக் கொண்ட செயற்கைக்கோளை ஏவுவதற்கான ரஷ்யாவின் தயாரிப்புகள் குறித்து வெளியாகியுள்ள தகவல்கள், போர்க்களத்தையும் தாண்டி உலகளாவிய விண்வெளி உட்கட்டமைப்புக்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலை எழுப்பியுள்ளன. மேற்கத்திய உளவுத்துறை மதிப்பீடுகள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், மாஸ்கோவின் ‘ஸ்புட்னிக்-எஸ்’ திட்டம் ரஷ்யாவின் சொந்தச் செயற்கைக்கோள்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளி அணு வெடிப்பின் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாக்கக்கூடும்.
நவம்பர் 23 அன்று ஜெர்மன் ஒளிபரப்பு நிறுவனங்களான என்டிஆர், டபிள்யூடிஆர் மற்றும் சுட்டாய்ச்சே ஜைடுங் நாளிதழ் வெளியிட்ட எச்சரிக்கையின்படி, இந்தச் செயற்கைக்கோள் 2026 டிசம்பர் தொடக்கத்திலேயே ஏவப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த விண்கலம் பல ஆண்டுகளாகவே மாஸ்கோ பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுச் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக மேற்கத்திய உளவுத்துறை அமைப்புகள் நம்புகின்றன.
தகவல் தொடர்பு, வழிசெலுத்தல், வானிலை முன்னறிவிப்பு, நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ராணுவக் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றிற்கு நவீன உலகம் செயற்கைக்கோள்களையே பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. சுற்றுப்பாதையில் நிகழும் ஒரு அணு வெடிப்பு இந்தத் தொடர்புடைய பல அமைப்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் முடக்கக்கூடும். இருப்பினும், இது உளவுத்துறை மதிப்பீடு மட்டுமே என்றும், உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ராணுவ நடவடிக்கை அல்ல என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை ரஷ்யா மறுத்துள்ளதுடன், இது ஒரு பிரசார யுக்தி என்றும், தங்கள் விண்வெளிச் செயல்பாடுகள் சர்வதேச கடமைகளுக்கு உட்பட்டவை என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
ஒற்றை விண்கலத்தைக் குறிவைக்கும் வழக்கமான செயற்கைக்கோள் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளைப் போலன்றி, சுற்றுப்பாதையில் வெடிக்க வைக்கப்படும் அணு ஆயுதம் பரந்த பகுதியில் உள்ள பல செயற்கைக்கோள்களைப் பாதிக்கும். அதனால் உருவாகும் கதிர்வீச்சு மற்றும் மின்காந்த விளைவுகள் ராணுவ மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுச் செயற்கைக்கோள்களை வேறுபடுத்தாமல் சேதப்படுத்தவோ செயலிழக்க வைக்கவோ கூடும்.
பூமியின் தாழ்வான சுற்றுப்பாதையில் செயல்படும் ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் மீதான தாக்கமே மிகப்பெரிய கவலையாக உள்ளது. ரஷ்யாவுடனான போரில் உக்ரைனின் ராணுவத் தகவல்தொடர்பில் முக்கியப் பங்காற்றி வரும் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்டார்லிங்க் இணைய வலையமைப்பும் இதில் அடங்கும். அணு வெடிப்பால் உருவாகும் அதிக ஆற்றல் கொண்ட துகள்கள் பூமியின் காந்தப்புலத்தில் சிக்கிச் செயற்கை கதிர்வீச்சு வளையத்தை உருவாக்கக்கூடும். இதனால் பல மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் வரை செயற்கைக்கோள்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது.
வெடிப்பின் இடத்தையும் உயரத்தையும் பொறுத்து ரஷ்ய மற்றும் சீனச் செயற்கைக்கோள்களும் சேதமடையக்கூடும். ரஷ்யாவும் பங்கேற்கும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கும் கதிர்வீச்சு அபாயம் அதிகரிக்கலாம். 1962-ஆம் ஆண்டில் பூமியிலிருந்து சுமார் 250 மைல் உயரத்தில் அமெரிக்கா நடத்திய ‘ஸ்டார்ஃபிஷ் பிரைம்’ அணு சோதனையின் போது, ஹவாயில் மின் அமைப்புகள் பாதிக்கப்பட்டதும், டெல்ஸ்டார் 1 உள்ளிட்ட செயற்கைக்கோள்கள் சேதமடைந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. அப்போதைய செயற்கைக்கோள்களின் எண்ணிக்கையை விட தற்போது விண்வெளியில் உள்ள செயற்கைக்கோள்களின் எண்ணிக்கையும் அவற்றின் தொழில்நுட்பச் சார்பும் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளன.
‘ஸ்புட்னிக்-எஸ்’ திட்டம் சர்வதேச விண்வெளிப் பாதுகாப்பின் எதிர்காலம் குறித்தும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. விண்வெளி ராணுவமயமாக்கப்படுவதைத் தடுக்கப் பல தசாப்தங்களாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஒப்பந்தங்களை இது சவாலுக்கு உட்படுத்துகிறது. அணு ஆயுதங்கள் அல்லது பேரழிவு ஆயுதங்களைப் பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் வைப்பதை 1967-ஆம் ஆண்டின் விண்வெளி ஒப்பந்தம் தடை செய்கிறது; இதில் ரஷ்யாவும் கையெழுத்திட்டுள்ளது. 1963-ஆம் ஆண்டின் பகுதி அணு சோதனைத் தடை ஒப்பந்தமும் விண்வெளியில் அணு வெடிப்புகளைத் தடை செய்கிறது.
செயற்கைக்கோள் வலையமைப்புகளை முடக்குவது எதிரியின் ராணுவத் தகவல்தொடர்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் திறனைக் குறைக்கக்கூடும் என்றாலும், அணு வெடிப்பின் கட்டுப்படுத்த முடியாத தன்மையால் ரஷ்யாவின் சொந்த ராணுவம், பொருளாதாரம் மற்றும் பொதுமக்கள் சேவைகளுக்கான அமைப்புகளையே அது பலவீனப்படுத்தக்கூடும். மேலும், இத்தகைய நடவடிக்கை சர்வதேசக் கண்டனங்களுக்கும், நேட்டோ (NATO) உடனான பதற்றம் அதிகரிப்பதற்கும், சீனா உள்ளிட்ட விண்வெளியில் விரிவான நலன்களைக் கொண்ட நாடுகளுடனான உறவுகளில் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கும் வழிவகுக்கலாம்.
‘ஸ்புட்னிக்-எஸ்’ ஏவப்பட்டதற்கோ அல்லது அதில் அணு ஆயுதக் கருவி இருப்பதற்கோ இதுவரை சுயாதீனமான உறுதிப்பாடு எதுவும் இல்லை. மோதலில் நேரடியாக இல்லாத நாடுகளும் சார்ந்துள்ள விண்வெளி அமைப்புகளை அணு ஆயுதப் போர்க்களமாக மாற்றுவது ஒட்டுமொத்த உலகப் பாதுகாப்பிற்கும் அச்சுறுத்தலாகவே பார்க்கப்படுகிறது.