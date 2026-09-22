உலகம்

காசா 'இனப்படுகொலைக்கு' முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் கோரி வாடிகனை நோக்கி பாதிரியார்கள் பேரணி

இனப்படுகொலைக்கு எதிரான பாதிரியார்கள்" என்ற அமைப்பு ஆகஸ்ட் 2025-இல் தொடங்கப்பட்டது.
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உலகம் முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 150 கத்தோலிக்க பாதிரியார்கள் மற்றும் துறவிகள், ஒரு ஆயர் மற்றும் கன்னியாஸ்திரீகள் வாடிகானை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர்.

காசாவில் நடைபெறும் "இனப்படுகொலை" சம்பவத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் கோரி, அவர்கள் புனித பீட்டர் பேராலயத்தின் முன் பிரார்த்தனை செய்தனர்.

இஸ்ரேலின் காசா மற்றும் தெற்கு லெபனான் போரின் போது இறந்த 300 குழந்தைகளின் பெயர்களை கொண்ட பதாகையை, வாடிகனுக்கு செல்லும் பிரதான பெருஞ்சாலையில் போராட்டக்காரர்கள் ஏந்தி சென்றனர்.

பேரணியில் சென்றவர்கள் வாடிகன் எல்லைக்குள் நுழையவில்லை, மேலும் அவர்களுக்கு இத்தாலிய காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.

வாடிகன் அருகில் பிரார்த்தனை:

"இனப்படுகொலைக்கு எதிரான பாதிரியார்கள்" என்ற அமைப்பு ஆகஸ்ட் 2025-இல் தொடங்கப்பட்டது என்றும், தற்போது ஐந்து கண்டங்களில் இருந்து 2,500-க்கும் மேற்பட்ட பாதிரியார்களும் ஆயர்களும் இதில் உள்ளனர் என்றும் அமைப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர். செவ்வாயன்று பேரணியில் சென்றவர்களில் இத்தாலியின் மான்ஃப்ரெடோனியா ஆயர் ஃபிரான்கோ மாஸ்கோனும் ஒருவர்.

வாடிகனுக்கு அருகில் பிரார்த்தனை செய்த பிறகு, போராட்டக்காரர்கள் பாலஸ்தீன மற்றும் லெபனான் தூதரகங்களுக்கும், பின்னர் இத்தாலிய பாதுகாப்பு உபகரண உற்பத்தியாளரான லியோனார்டோ ஸ்பா நிறுவனத்தின் ரோம் தலைமையகத்திற்கும் சென்றனர்.

கடந்த ஆண்டு இந்த குழு நடத்திய பேரணியை விட இது கணிசமாக அதிகமான மக்கள் திரளாகும். அவர்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் போராளிகள் இடையேயான விவரத்தைக் கூறவில்லை, ஆனால் இறந்தவர்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் பெண்களும் குழந்தைகளும் என்று கூறுகிறார்கள்.

ஒன்றிணைந்த மதகுருமா்கள்:

கடந்த 2023 அக்டோபர் 07-ஆம் தேதியன்று ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதல்களுக்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் காசாவில் தனது தாக்குதலை தொடங்கியது. அந்த தாக்குதல்களில், பெரும்பாலும் பொதுமக்களான சுமார் 1,200 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 73,000-க்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனியர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக காசா சுகாதார அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

பொதுமக்கள் மற்றும் போராளிகள் குறித்த விவரங்களை அவர்கள் வழங்கவில்லை, ஆனால் இறந்தவர்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் பெண்களும் குழந்தைகளும் ஆவர் என்று கூறுகின்றனர். போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற தங்களது கோரிக்கையை வலியுறுத்துவதற்காக, ரோமில் நடந்த போராட்டம் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த மதகுருமார்களையும் மதத்தினரையும் ஒன்றிணைத்தது.

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