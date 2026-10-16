ரஷ்ய அதிபர் புதினுடன் உரையாடிய போப் லியோ

போப் லியோ, தனது நுரையீரல் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு உடல்நலம் தேறி வருவதையும், கத்தோலிக்க திருச்சபையின் நிர்வாக பொறுப்புகளை தொடர்ந்து கவனித்து வருவதையும் உறுதிப்படுத்தினார்.
அவர் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுடன் தொலைபேசியில் உரையாடியதுடன், தனது முக்கிய உதவியாளர்களை சந்தித்து பேசியதோடு, மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக சிற்றாலயத்தில் திருப்பலியையும் நிறைவேற்றினார்.
புதினுடனான உரையாடலின் போது, "கெர்சன் பிராந்தியத்தில் உள்ள ஒலேஷ்கி நகரில் நிலவும் கடுமையான மனிதாபிமான சூழல் குறித்து போப் ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்தார். உணவு மற்றும் மருத்துவ உதவிகளை வழங்குவதற்கும், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாகவும் விருப்பத்தின் பேரிலும் வெளியேறுவதற்கு ஏதுவாக போர்நிறுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்" என்று வேட்டிக்கன் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், "உரையாடலையும் அமைதியையும் மேம்படுத்துவதில் வேட்டிக்கன் கொண்டுள்ள உறுதிப்பாட்டை" போப் மீண்டும் வலியுறுத்தினார் என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஜெமெல்லி மருத்துவமனையில் இருந்தபடியே அதிகாரப்பூர்வ இராஜதந்திர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அளவுக்கு போப் உடல்நலம் தேறி இருப்பதையும், உலக நிகழ்வுகளை கவனித்து வருவதையும், அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகும் அமைதிக்கான தனது செய்தியை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்வதையும் இந்த அறிக்கை காட்டுகிறது. மனிதாபிமான விவகாரத்தில் சில முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதை கிரெம்ளின் வெளியிட்ட தகவல்களும் உணர்த்துகின்றன.
போப் பிரான்சிஸ் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்று புதின் வாழ்த்து தெரிவித்தார். ஒலேஷ்கி நகரில் பொதுமக்கள் எதிர்கொள்ளும் இக்கட்டான சூழல் குறித்து போப் கவலை தெரிவித்ததற்கு பதிலளித்த புதின், "அங்கு நிலவும் கடினமான மனிதாபிமான சூழலுக்கு கீவ் நிர்வாகமே பொறுப்பு" என்று விரிவான விளக்கத்தை அளித்தார்.
"உள்ளூர் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சென்றடைவதற்கான சூழலை உருவாக்கவும் வேட்டிக்கன் கொண்டுள்ள நோக்கத்திற்கு" புதின் ஆதரவு தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட இரு தரப்பினரும் உடன்பட்டதாக கிரெம்ளின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.