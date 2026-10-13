ரோமின் ஜெமெல்லி மருத்துவமனையில் போப் லியோ XIV-க்கு நுரையீரல் அறுவை சிகிச்சை

நுரையீரல் முடிச்சை அகற்றுவதற்கான போப் லியோ XIV அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அந்த முடிச்சு புற்றுநோய் கட்டியா என்பதையும், வேறு ஏதேனும் சிகிச்சை தேவையா என்பதையும் இந்த அறுவை சிகிச்சை தீர்மானிக்கும்.
வேட்டிக்கனில் இருந்து விரைவாக வந்தடைந்த லியோ, ரோமின் ஜெமெல்லி மருத்துவமனையின் பிரதான நுழைவாயில் வழியாக நடந்து சென்றார்; அப்போது அவரை வரவேற்க கூடியிருந்த ஏராளமான நலம் விரும்பிகளை பார்த்து கையசைத்தார்.
ஜெமெல்லி மருத்துவமனையின் மார்பு பகுதி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களின் தலைவரான டாக்டர் ஸ்டெஃபானோ மார்கரிடோரா தலைமையிலான குழுவினர் இந்த அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொள்வார்கள் என்று வேட்டிக்கன் தெரிவித்தது.
திங்கள்கிழமை மாலை மருத்துவமனை சிற்றாலயத்தில் மருத்துவ பணியாளர்கள் 'ரோசரி' ஜெபத்தை சொல்லி கொண்டிருந்தபோது அறுவை சிகிச்சை தொடங்கியது. இது குறித்த விவரங்களை அறிந்த இருவர், பொதுவெளியில் பேச அனுமதி இல்லாததால் பெயர் குறிப்பிடாத நிபந்தனையுடன் இத்தகவலை தெரிவித்தனர்.
"நமது ஆயரான போப் லியோவை தாங்கி பிடிக்குமாறும், இங்கு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அனைவருக்கும் ஆறுதல் அளிக்குமாறும் இறைவனிடம் வேண்டி நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஜெபிப்போம்," என்று ரோமின் விகார் கார்டினல் பால்டாசார் ரெய்னா ஜெபத்தை தொடங்கும்போது கூறினார்.
71 வயதான அமெரிக்கரான இவர், தனது 17 மாத கால போப் பதவிக்காலத்தில் பொதுவெளியில் அறிவிக்கப்பட்ட முதல் பெரிய உடல்நல பிரச்சனை குறித்து அரிதான வகையில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார். ஞாயிற்றுக்கிழமை நண்பகல் ஜெபத்தின்போது, தனது நுரையீரலில் சிறிய, குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு முடிச்சு இருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அவர் வெளிப்படுத்தினார், மேலும் அதை அகற்றப்போவதாகவும் அறிவித்தார்.
அந்த முடிச்சு புற்றுநோய் கட்டியாக இருந்தாலும் கூட, ஆரம்ப நிலையிலேயே அது அகற்றப்படுவதால், லியோவின் உடல்நிலை தேறும் வாய்ப்பு "மிக சிறப்பாக" இருக்கும் என்று புற்றுநோய் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
பொதுவாக முழு மயக்க நிலையில் செய்யப்படும் இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு ஒரு வாரம் மருத்துவமனையில் தங்க வேண்டியிருக்கும். இதற்கிடையில், அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி வரை போப் பிரான்சிஸ் பங்கேற்க இருந்த அனைத்து சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளையும் வேட்டிக்கன் ரத்து செய்தது.