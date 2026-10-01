உலகம்

ஃப்ளைதுபாய் சம்பவம்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஓமன் துணை விமானி

ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைப்பதற்கு முன்பு விசாரணையை தொடங்கினர்.
Flydubai Flight
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ஃப்ளைதுபாய் விமானத்தின் விமானியை தாக்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஓமன் துணை விமானியை சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிடம் ஒப்படைத்துள்ளது. இந்நிலையில், விமானி அறையில் நடந்த தாக்குதல் மற்றும் துபாய் - டெல் அவிவ் நோக்கி சென்ற விமானத்தை மோத செய்ய முயன்றதாக கூறப்படும் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

நேற்று முன்தினம் (புதன்கிழமை) சவுதியின் தபூக் நகரில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட ஃப்ளைதுபாய் FZ1073 விமானம் குறித்து சவுதி அதிகாரிகள் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையை தொடர்ந்து இந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

முதற்கட்ட விசாரணை:

விமான பயணத்தின் போது துணை விமானி, விமானியை தாக்கியதாக தனது ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக சவுதி அரேபியாவின் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இரு விமானிகளுக்கும் காயங்களுக்காக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, நேற்று (வியாழக்கிழமை) காலை அபுதாபிக்கு புறப்படும் முன்பு அவர்கள் மருத்துவ ரீதியாக தகுதி பெற்றதாக அமைச்சகம் கூறியது. இந்த முதற்கட்ட விசாரணை, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பாதுகாப்பு குழுக்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நடத்தப்பட்டது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விசாரணை:

ஐக்கிய அரபு அமீரகமும் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. அதன் நீதித்துறை அதிகாரிகள், மோதலின் சூழ்நிலைகளை ஆராய்ந்து, அவசரமாக தரையிறங்க என்ன காரணம் என்பதை தீர்மானிப்பார்கள்.

விமானத்தின் காக்பிட்டில் நடந்த வன்முறை சண்டையில் விமானி ஸ்மித் மச்சார் காயமடைந்ததை தொடர்ந்து இந்த விசாரணை நடைபெறுகிறது. துபாயில் இருந்து டெல் அவிவ் நோக்கி பயணிகளை ஏற்றி சென்ற அந்த விமானம், மோதலுக்கு பிறகு தபூக்கிற்கு திருப்பி விடப்பட்டு பாதுகாப்பாக தரையிறக்கப்பட்டது.

விமானம் தரையிறங்கிய பின்னர், சவுதி அதிகாரிகள் ஓமன் துணை விமானியை கைது செய்து, அவரை ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைப்பதற்கு முன்பு விசாரணையை தொடங்கினர்.

நன்றாக குணமடைந்து வருகிறார்:

இந்திய தூதரகத்தின்படி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கான இந்திய தூதர் தீபக் மிட்டல், கேப்டன் மச்சார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை மருத்துவமனையில் சந்தித்தார்.

சமூக ஊடகத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு பதிவில், "கேப்டன் மச்சார் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கிறார், மேலும் நன்றாக குணமடைந்து வருகிறார்" என்று தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

"அவரது தொடர்ச்சியான மருத்துவ பராமரிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதி செய்வதற்காக, தூதரகம் உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் நெருங்கிய ஒருங்கிணைப்பில் உள்ளது," என்று அது மேலும் கூறியது.

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