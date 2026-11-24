ஜென்சன் ஹுவாங் ஏற்கனவே வெளியான தகவல்களுக்கு அப்பால் தமக்கு இருந்த கூடுதல் திருமணத்தை மீறிய உறவுகள் குறித்து நிறுவன இயக்குநர் வாரியத்திடம் தெரிவித்ததாக 'தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) சிப் தயாரிப்பில் முன்னணியில் உள்ள என்விடியா நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் ஜென்சன் ஹுவாங், தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக (சிஇஓ) மீண்டும் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு, ஏற்கனவே வெளியான தகவல்களுக்கு அப்பால் தமக்கு இருந்த கூடுதல் திருமணத்தை மீறிய உறவுகள் குறித்து நிறுவன இயக்குநர் வாரியத்திடம் தெரிவித்ததாக 'தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. பதவி விலகிய 11 நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் மீண்டும் தலைமைப் பொறுப்பிற்குத் திரும்பியுள்ள நிலையில், இந்தத் தகவல் புதிய விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
63 வயதான ஜென்சன் ஹுவாங், மீண்டும் தலைமைப் பொறுப்பிற்கு வருவது தொடர்பாக இயக்குநர் வாரிய உறுப்பினர்களுடன் பல மணி நேரம் நீண்ட ஆலோசனை நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்தக் கூட்டத்தின் போது, தனது தனிப்பட்ட உறவுகள் குறித்த விவரங்களை அவர் பகிர்ந்து கொண்டதாகவும், தனது நடத்தைக்காக வருத்தம் தெரிவித்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நேர்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையின் அவசியம் குறித்து வாரிய உறுப்பினர்கள் அவரிடம் வலியுறுத்தியதாகவும், இறுதியில் அவரை மீண்டும் சிஇஓ-வாக நியமிப்பதே நிறுவனத்திற்கு உகந்த முடிவாக இருக்கும் என்று ஒருமனதாகத் தீர்மானித்ததாகவும் செய்திகள் கூறுகின்றன.
முன்னதாக, சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த மெகாஸ்பீட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் நிர்வாகியும் சீன உளவுத்துறையுடன் தொடர்புடையதாக அமெரிக்க அதிகாரிகளால் சந்தேகிக்கப்படுபவருமான ஆலிஸ் ஹுவாங்குடன் தனக்குத் தொடர்பு இருந்ததை ஜென்சன் ஹுவாங் ஒப்புக்கொண்டார். இருப்பினும், இந்த குற்றச்சாட்டுகளை சீனா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, என்விடியாவின் சுகாதாரப் பிரிவு துணைத் தலைவர் கிம்பர்லி பவல் மற்றும் பெயர் குறிப்பிடப்படாத மற்றொரு பெண் ஊழியர் ஆகியோருடனும் அவருக்குத் தொடர்பு இருந்ததாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகின. தற்போது இந்த எண்ணிக்கையையும் தாண்டி கூடுதல் உறவுகள் குறித்து அவர் வாரியத்திடம் தெரிவித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உள்ளிட்ட மூத்த அரசு அதிகாரிகள், ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் பொறுப்பேற்பதால் தேசியப் பாதுகாப்பிற்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்று வாரியத்திடம் உறுதியளித்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சட்டவிரோதமாக எதையும் அவர் செய்யவில்லை எனவும், ஏஐ துறையில் அவரது பங்களிப்பு முக்கியமானது எனவும் ஆதரவாளர்கள் கருதுகின்றனர். மறுபுறம், இந்த விவகாரம் தொடர்பான சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை சவால்கள் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை.
சுயாதீன இயக்குநர்கள் தலைமையிலான உள் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. வருகிற டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் மூன்று பிரதிநிதிகள் சபைக் குழுக்களின் மூடிய அறை விசாரணையிலும், டிசம்பர் 3-ஆம் தேதி செனட் வங்கிக் குழுவின் பொது விசாரணையிலும் ஜென்சன் ஹுவாங் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க உள்ளார். மேலும், சிப் ஏற்றுமதிகள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கான தகவல்கள் தொடர்பாக கலிபோர்னியா அட்டர்னி ஜெனரலும் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளார்.
சட்டரீதியான விசாரணைகள் நிலுவையில் இருந்தபோதிலும், ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் பொறுப்பேற்றதை முதலீட்டாளர்கள் வரவேற்றனர். நேற்று வர்த்தகத்தில் என்விடியா பங்குகளின் விலை சுமார் 31 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்தது. சாண்டா கிளாராவில் உள்ள நிறுவனத் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அவர் திரும்பியபோது, ஊழியர்கள் உற்சாகக் குரல் எழுப்பி அவருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது பேசிய ஹுவாங், தனது தவறுகளுக்காக வருத்தம் தெரிவித்ததுடன், இரண்டாவது வாய்ப்பில் இன்னும் சிறந்த தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாகச் செயல்படுவேன் என்று உறுதியளித்தார். அவரது மனைவி லோரி ஹுவாங் இதுவரை இவ்விவகாரம் குறித்துப் பகிரங்கமாக எந்தக் கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.