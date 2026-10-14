நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் இருந்து ஏவ முடியும்: புதுவகை ஏவுகணைகளை சோதனை செய்த வட கொரியா

அமெரிக்கா மற்றும் தென் கொரியாவுடன் நீண்டகாலமாக நிலவிவரும் தூதரக உறவுகளுக்கு முட்டுக்கட்டை நிலவும் இவ்வேளையில், தனது ராணுவ திறன்களை தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தும் விதமாக, நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் இருந்து ஏவுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட குரூயிஸ் ஏவுகணைகளை சோதனை செய்ததாக வட கொரியா கூறுகிறது.
நேற்று (புதன்கிழமை) நாட்டின் கிழக்குக் கடற்பரப்பில் இரண்டு வகையான ஏவுகணைகளை ராணுவம் சோதனை செய்ததாக வட கொரிய அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்தன. இந்த ஆயுதங்கள் மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்றும், அவற்றை அணு ஆயுதங்களுடன் இணைத்து ஆயுதமயமாக்க முடியும் என்று அந்த அறிக்கை விவரித்தது.
ஆனால், அவை உண்மையான நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து ஏவப்பட்டதா அல்லது நீருக்கடியில் உள்ள சோதனை தளத்தில் இருந்து ஏவப்பட்டதா என்பதை அது குறிப்பிடவில்லை.
நாட்டின் நீருக்கடியில் உள்ள போர் அமைப்புகளின் தயார்நிலையை மதிப்பிடுவதையும், மூலோபாய பணிகளை செய்வதற்கான கடற்படையின் திறனை மேம்படுத்துவதையும், அதன் அணு ஆயுத தடுப்பின் நம்பகத்தன்மையை நிரூபிப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டு இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாக வட கொரிய அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.
இந்த சோதனைகள் குறித்து தென்கொரிய ராணுவம் உடனடியாக எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.
இந்த ஏவுகணை சோதனைகள், சமீபத்திய ஆயுத செயல்விளக்கங்களின் தொடர்ச்சியாகும். செப்டம்பர் 20 மற்றும் அக்டோபர் 03 ஆகிய தேதிகளில் பல்வேறு அதிவேக ஏவுகணை அமைப்புகளின் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. தென் கொரியா மற்றும் ஜப்பானில் உள்ள ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்புகளை முறியடிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட தனது ஆயுத களஞ்சியத்தை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கம் என்று வட கொரியா கூறியுள்ளது.
நீண்ட காலமாக முடங்கியுள்ள ராஜதந்திர உறவுகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான அமெரிக்க மற்றும் தென் கொரியாவின் கோரிக்கைகளை நிராகரித்து, தனது அணு ஆயுத திட்டத்தை தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வரும் தலைவர் கிம் ஜாங் உன், சமீபத்திய வாரங்களில் நேரடி துப்பாக்கி சூட்டு பயிற்சிகளை நடத்தியுள்ளார் மற்றும் ஒரு புதிய போர்க்கப்பலையும் பணியில் அமர்த்தியுள்ளார்.
வாஷிங்டனுடன் பெரிய அளவிலான அணுசக்தி பேச்சுவார்த்தைகளில் பல ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் தேக்கநிலைக்கு மத்தியில், கிம் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் தென் கொரியாவுடனான அனைத்து ராஜதந்திர மற்றும் ஒத்துழைப்புகளையும் நிறுத்தி, அதனை ஒரு நிரந்தர எதிரி என்று வர்ணித்துள்ளார்.
2019-இல் முறிந்துபோன ராஜதந்திர உறவுகளை மீண்டும் தொடங்குமாறு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் விடுத்த அழைப்புகளை அவர் இதுவரை நிராகரித்துள்ளார்.