சர்வதேச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு நோபல் பரிசு: அடுத்த சில மணி நேரங்களில் ஐசிசி மீது அமெரிக்காவின் அதிரடித் தடை!

நெவி பிள்ளைக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களுக்குள்ளேயே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் மீது கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளது.
சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் (ICC) முன்னாள் நீதிபதியும், புகழ்பெற்ற மனித உரிமை ஆர்வலருமான தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த நெவி பிள்ளைக்கு இந்த ஆண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. சர்வதேச சட்டங்களை நிலைநிறுத்தவும், மனித உரிமைகளுக்காகவும் அவர் ஆற்றிய தொடர்ச்சியான உழைப்புக்குக் கிடைத்த பெருமைமிக்க அங்கீகாரமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. சர்வதேச நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதித்துறைகள் மீது பல்வேறு அரசியல் அழுத்தங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில் இந்த நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களுக்குள்ளேயே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் மீது கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளது. அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேல் நாட்டு அதிகாரிகளுக்கு எதிராகக் குற்றவியல் நீதிமன்றம் மேற்கொள்ளும் விசாரணைகளைக் கண்டிக்கும் விதமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்கப் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக இந்தத் தடைகள் அவசியம் என அமெரிக்கத் தரப்பில் வாதிடப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவின் இந்த அதிரடித் தடை சர்வதேச சட்ட அமைப்புகளின் மீதான நேரடித் தாக்குதல் என்று சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தை ஆதரிக்குமாறு அதன் 125 உறுப்பு நாடுகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் இந்த ஏகபோக நடவடிக்கையானது, ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகளுடன் கடுமையான ராஜதந்திர உராய்வுகளையும் மோதல்களையும் உருவாக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.