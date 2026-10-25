நோபல் அமைதிப் பரிசு வென்ற மச்சாடோ வெனிசுலாவுக்கு திரும்புவதாக அறிவிப்பு

வெனிசுலா எதிர்க்கட்சி தலைவரும், அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவருமான மரியா கொரினா மச்சாடோ, கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு கால நாடுகடத்தலுக்கு பிறகு தனது தாய்நாட்டிற்கு திரும்பிவிட்டதாக தெரிவித்தார்.
"நான் இங்கே இருக்கிறேன். உங்களுடன்," என்று மச்சாடோ எக்ஸ் தளத்தில் ஸ்பானிஷ் மொழியில் ஒரு சிறிய பதிவில் எழுதினார்.
அவருடைய கூட்டாளியும், நாடு கடத்தப்பட்ட ஜனாதிபதி வேட்பாளருமான எட்முண்டோ கோன்சலஸ் உர்டியா, அந்தச் செய்தியை உடனடியாக மறுபதிவு செய்து, "வெனிசுலா! நமது தலைவரும், என் அன்புக்குரியவருமான மரியா கொரினா, வெனிசுலா மண்ணில் இருக்கிறார் என்பதை உங்களுக்கு அறிவிப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
வெனிசுலா மக்களுக்கு இன்று ஒரு மிக முக்கியமான நாள். இந்த செயல்முறையை வழிநடத்தவும் நெறிப்படுத்தவும் நமது இறையாண்மை குரல் அவருடன் திரும்புகிறது! மிக விரைவில் நான் உங்களுடனும் அவருடனும் இருப்பேன், அதன் மூலம் நமது நாடு உண்மையாகவே சுதந்திரத்தை நோக்கி முன்னேறும்," என்று அவர் கூறினார்.
மச்சாடோ தனது நோபல் அமைதி பரிசை பெறுவதற்காக, 2025-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தனது தென் அமெரிக்க தாயகத்தை இரகசியமாக விட்டு வெளியேறியதில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட நிலையில் இருந்து வருகிறார். மச்சாடோவின் கட்சியின் கூற்றுப்படி, அவர் நாடு திரும்புவதற்கு குறைந்தது ஏழு முறை முயற்சி செய்தும், வெனிசுலா அதிகாரிகளால் தடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
அவர் வெனிசுலாவில் இருந்து தப்பி சென்ற ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு, அமெரிக்க படைகள் அந்நாட்டின் நீண்டகால தலைவரான நிக்கோலஸ் மதுரோவை கைது செய்து, குற்றவியல் வழக்குகளை எதிர்கொள்வதற்காக அவரை நியூ யார்க் நகருக்கு விமானத்தில் அழைத்து சென்றன.
இந்த அபாயகரமான நடவடிக்கையை தொடங்கியதற்காக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்-ஐ மச்சாடோ வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். ஆனாலும், மதுரோவின் துணைவரான டெல்சி ரோட்ரிக்ஸை இடைக்கால அதிபராக பதவி வகிக்க அமெரிக்கா அனுமதித்துள்ளது.