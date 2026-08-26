உலகம்

பேரிடர் காலங்களில் நாம் அனைவரும் ஒன்றுசேர்ந்து நிற்க வேண்டும் - நேபாள பிரதமர் பாலன் ஷா

நேபாளத்தில் போட் கோஷி ஆற்றிலிருந்து எழுந்த தரைமட்ட அலைகளால் பாலங்களும் வீடுகளும் அடித்து செல்லப்பட்டன.
Balen Shah
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நேபாளத்தை பேரழிவுகரமான திடீர் வெள்ளம் தாக்கியதை அடுத்து, பிரதமர் பலேந்திர ஷா ஒற்றுமைக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

ரசுவா மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமங்களை சூறையாடிய வெள்ளத்தில் குறைந்தது 98 பேர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், போதே கோஷி ஆற்றங்கரை பகுதிகளிலும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்று மாலை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட பாலன் ஷா, "மக்கள் பொறுமையை கடைப்பிடித்து ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும்" என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

பிரதமரின் அறிக்கை:

"தயவுசெய்து பொறுமையாக இருங்கள். உங்களின் மீட்பு, சிகிச்சை, உணவு மற்றும் தங்குமிடத்திற்கான முழு பொறுப்பையும் அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்கிறது. இதுபோன்ற பேரிடர் காலங்களில் நாம் அனைவரும் ஒன்றுசேர்ந்து நிற்க வேண்டும்,” என்று அவர் அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

மீட்பு பணிகளுக்காக நேபாள அரசு தன்னிடம் உள்ள அனைத்து வளங்களையும் திரட்டியுள்ளது என்று அவரது பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

நிவாரண பணிகளைத் தீவிரப்படுத்துவதற்காக, தேசிய பேரிடர் அபாய குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையம், தேசிய மன்றம் மற்றும் அமைச்சரவை ஆகியவை அவசரகால கூட்டங்களை நடத்தின என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

மீட்பு பணிகள் தீவிரம்:

இன்று காலை நேபாளத்தில் போட் கோஷி ஆற்றிலிருந்து எழுந்த தரைமட்ட அலைகளால் பாலங்களும் வீடுகளும் அடித்து செல்லப்பட்ட காட்சிகள், ஒரு பேரழிவை தவிர வேறொன்றையும் சித்தரிக்கவில்லை.

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மக்களைத் தேடி மீட்பதற்காக நேபாள இராணுவம், ஆயுதக் காவல் படை மற்றும் நேபாள பாதுகாப்புப் படை குழுக்கள் உடனடியாக களமிறக்கப்பட்டதாக ஷா கூறினார்.

ஹெலிகாப்டர்களைப் பயன்படுத்தி நேபாள இராணுவம் 250-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களை மீட்டதாகவும், காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக காத்மாண்டுவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

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