செனகல் கடற்கரைக்கு அப்பால் புதன்கிழமை அதிகாலை புலம்பெயர்ந்தோர் சென்ற படகு ஒன்று கவிழ்ந்ததில், ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் பலர் காணாமல் போயுள்ளனர் என்று உள்ளூர் அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை 'அசோசியேட்டட் பிரஸ்' (The Associated Press) செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தனர்.
ஸ்பெயினை நோக்கிச் சென்ற அந்தப் படகு, செனகலின் தலைநகரான டாக்கருக்குத் தெற்கே அமைந்துள்ள யென்னே (Yenne) என்ற கடற்கரை நகரத்திற்கு அருகில் மூழ்கியதாக, யென்னே நகர மேயர் அலுவலகத்தின் பொதுச் செயலாளர் உஸ்மான் செனே (Ousmane Sène) தெரிவித்தார்.
"இந்த விபத்து அதிகாலை 3 மணியளவில் நிகழ்ந்தது," என்று கூறிய செனே, "நாங்கள் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்றபோது, படகு கடற்கரையில் இருப்பதைக் கண்டோம்," என்று தெரிவித்தார்.
தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒரு சடலத்தை மீட்டதாகவும், காவல்துறையினர் உயிர் பிழைத்த ஒருவரைக் கைது செய்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். உயிர் பிழைத்தவர்களின் வாக்குமூலங்களின்படி, அந்தப் படகில் சுமார் 100 பேர் இருந்ததாக செனே தெரிவித்தார்.
அருகிலுள்ள கிராமங்களில் மேலும் இரண்டு சடலங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன; ஆனால், அவை இந்த விபத்தில் மூழ்கியவர்களுடையதா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்று செனே கூறினார்.
செனகலின் கடற்கரை பகுதிகள், ஐரோப்பாவை நோக்கி—குறிப்பாக மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிற்கு அப்பால், ஐரோப்பிய நிலப்பரப்பில் இருந்து 1,000 கிலோமீட்டருக்கும் (620 மைல்கள்) தொலைவில் உள்ள ஸ்பெயினின் கேனரி தீவுகளுக்கு—ஆபத்தான கடல் பயணத்தை மேற்கொள்ளும் புலம்பெயர்ந்தோருக்கான முக்கிய புறப்பாட்டு இடங்களாக மாறியுள்ளன.
ஸ்பெயின் அரசாங்கத்தின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, நவம்பர் மாதத்தின் முதல் பாதியில் 11,000-க்கும் மேற்பட்ட புலம்பெயர்ந்தோர் கேனரி தீவுகளைச் சென்றடைந்துள்ளனர். ஸ்பெயினின் உள்துறை அமைச்சகத்தின் தகவல்படி, அந்த இரண்டு வாரங்களில் மட்டும் தீவுகளை சென்றடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை, 2025-ஆம் ஆண்டின் மொத்த எண்ணிக்கையில் பாதியைக் காட்டிலும் அதிகமாகும்.
இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில், வடக்கு செனகலில் உள்ள கெபெமர் (Kébémer) நகரத்திற்கு அருகில் புலம்பெயர்ந்தோர் சென்ற படகு மூழ்கியதில் குறைந்தது 39 பேர் உயிரிழந்தனர்.
செனகல் அதிகாரிகள், முறையற்ற புலம்பெயர்வு பாதையை பயன்படுத்த முயற்சிப்பவர்களை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்; இதற்காக பலரைக் கைது செய்துள்ளனர். செனகல் கடற்படை புதன்கிழமை அன்று, வெறும் 48 மணி நேரத்திற்குள் கடலில் சிக்கிய 1,400-க்கும் மேற்பட்ட புலம்பெயர்ந்தோரை "மீட்டுள்ளதாக" தெரிவித்துள்ளது.