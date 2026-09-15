ஹவுதிக்கள் தாக்குதல் எதிரொலி: மெக்கா வரலாற்றில் முதல் முறையாக வான்வழி அச்சுறுத்தல் எச்சரிக்கை

சவுதி குடிமை பாதுகாப்பு அமைப்பு, புனித நகரமான மெக்கா மற்றும் ஜித்தா, தாயிஃப் ஆளுநரகங்கள் உட்பட, நாட்டின் மேற்கு கடற்கரையில் உள்ள பல நகரங்களில் செவ்வாயன்று எச்சரிக்கைகளை விடுத்தது, ஆனால் அவை விரைவாக விலக்கி கொள்ளப்பட்டன. வரலாற்றில் முதல் முறையாக மெக்காவில் வான்வழி அச்சுறுத்தல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீப நாட்களாக ஈரான் ஆதரவு ஹவுதிக்களால் அந்த இராச்சியம் மீண்டும் மீண்டும் குறிவைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, முன்னெப்போதும் இல்லாத இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இஸ்ரேலிய செய்தித்தாளான ஹயோமின் அறிக்கையின்படி, மதீனாவில் உள்ள இளவரசர் முகமது பின் அப்துல் அஜிஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு செல்லும் விமான போக்குவரத்தும் நிறுத்தப்பட்டது.
முன்னதாக, சவுதி ஆதரவு பெற்ற, சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமன் அரசாங்கமும் சவுதி படைகளும், ஏமனில் உள்ள தைஸ் நகருக்கு அருகில் உள்ள இலக்குகளை தாக்கியதாக அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.
ஏமனில் இருந்து ஏவப்பட்ட பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் மற்றும் டிரோன்களை பயன்படுத்தி ஹவுதிக்கள் நடத்திய தாக்குதலில், அந்த இராச்சியத்தில் 13 பேர் காயமடைந்த ஒரு நாள் கழித்து இந்த எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டன.
சவுதி குடிமை பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட ஒரு பதிவில், "எச்சரிக்கை: மெக்கா நகரில் ஆபத்து நீங்கிவிட்டது. உங்கள் பாதுகாப்பிற்காக, குடிமை பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்களை தொடர்ந்து பின்பற்றுங்கள் மற்றும் ஒன்று கூடுவதையும் படம்பிடிப்பதையும் தவிர்க்கவும். அவசர காலத்தில், (911) என்ற எண்ணை அழைக்கவும்," என்று கூறியுள்ளது.
சவுதி குடிமை பாதுகாப்பு படை முன்னதாக ஆறு பிராந்தியங்களில் குறுகிய கால வான்வழி தாக்குதல் எச்சரிக்கைகளை விடுத்திருந்தது. ஹவுதிக்கள் இந்த வாரம் சவுதி அரேபியா மீது பல ஆண்டுகளில் இல்லாத மிக கடுமையான ஏவுகணை மற்றும் ஆளில்லா விமான தாக்குதலை நடத்தியதில், எண்ணெய் தளங்கள் தீக்கிரையாகின மற்றும் 73 பேர் காயமடைந்தனர்.
திங்களன்று மேற்கு ஏமனில் ஹவுதிக்கள் நடத்திய தாக்குதலில் எட்டு அரசாங்க வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதாக இரண்டு ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
மேலும், தெற்கு சவுதி அரேபியாவில் உள்ள கமிஸ் முஷைத்தில் இருக்கும் கிங் காலித் விமானப்படை தளத்தின் மீது "டஜன் கணக்கான பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்களைப்" பயன்படுத்தி பெரிய அளவிலான தாக்குதலை நடத்தியதாகவும் அந்த அமைப்பு கோரியுள்ளது.