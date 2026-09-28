Bring your love பாலுக்காக சிறந்த கூட்டணிக்கான விருதை வென்ற பாப் பாடகி மடோனா

அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற எம்டிவி இசை விருதுகள் விழாவில் பாப் பாடகியான மடோனா இசைக் கலைஞர்களுடன் இணைந்து பிரிங் யுவர் லவ் (Bring your love) என்ற பாடலை பாடி நிகழ்ச்சியை தொடங்கினார்.
அமெரிக்காவின் லாஸ் எஞ்செல்ஸ் நகரில் உள்ள பீகாக் தியேட்டரில் எம்.டி.வி வீடியோ மியூசிக் விருதுகள் வழங்கும் விழா நேற்று நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியை எம்.டி.வி மற்றும் சிபிஎஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒளிபரப்பின. மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியானது பாரமவுண்ட் ப்ளஸ் தளத்தில் ஸ்ட்ரீம் செய்யப்பட்டது.
இந்த விழாவை அமெரிக்க பாப் பாடகியான மடோனா தனது புகழ்பெற்ற பாடல்களான ப்ரிங் யுவர் லவ் (Bring Your Love) ஆகிய பாடல்களை பாடி நிகழ்ச்சியை தொடங்கினார்.
மேலும் அவர், இந்த பாடல்களை இசைக் கலைஞர்களான சப்ரினா கார்பென்டர் மற்றும் சார்லி எக்ஸ்.சி.எக்ஸ் ஆகியோருடன் இணைந்து பாடினார்.
இந்த பாடலை அவர்கள் நடனமாடிக் கொண்டும் கிட்டார் போன்ற இசைக்கருவிகளை வைத்து இசைத்தவாறும் அரங்கேற்றினர்.
இதைத்தொடர்ந்து மடோனா உருவாக்கிய மாபெரும் ஹிட் பாடலான டான்செட்டேரியா (Danceteria) பாடலை, சார்லி எக்ஸ்.சி.எக்ஸ் உடன் மேடையில் அரங்கேற்றினார்.
இந்த பாடலானாது, நியூயார்க் நகரத்தின் புகழ்பெற்ற இரவு விடுதியின் கழிவறைகளை போன்று, வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மேடையில் நிகழ்ந்தது.
அமெரிக்கவில் கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற எம்.டி.வி விருது வழங்கும் விழாவை அடுத்து, தற்போது மீண்டும் நடைபெற்றது.
இதையடுத்து பாப் பாடகியான மடோனா, இசைச் கலைஞர் சப்ரினா கார்பென்டர் உடன் இணைந்து நிகழ்த்திய ‘பிரிங் யுவர் லவ்’ சிறந்த கூட்டணிக்கான விருதை வென்றது.
இதைத்தொடர்ந்து கே-பாப் நட்சத்திர பாடகியான லிசா தனது ‘ட்ரீம்’ (Dream) பாடலுக்கான சிறந்த பாப் விருதை வென்றார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பாப் கலைஞர் மடோனா பேசும்போது, இசைக் கலைஞர் கார்பென்டரின் பதிலுக்காக இன்ஸ்டாகிராமில் செய்தி அனுப்பி ஐந்து நாட்கள் காத்திருந்ததாக வேடிக்கையாக கூறினார்.
இதையடுத்து பேசிய கார்பென்டர், தங்களின் கேள்விக்கு தனது குழுவினர் பதிலளிப்பார்கள் என்றும், ஆனால் நீங்கள் அவரை நேரில் சந்தித்து தொடர்புகொள்வது எப்போதும் விரைவானதாக இருக்கும் என்ற பதிலளித்ததாக சிரித்துக்கொண்டே கூறினார்.