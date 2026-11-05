ஜார்ஜியா மாநிலத் தேர்தலில் வெற்றி: அடுத்த ஒபாமா ஆவாரா ஜான் ஒசாஃப்?

ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் குடியரசுக் கட்சியின் வேட்பாளரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட ஜான் ஒசாஃப், தனது தேர்தல் பிரசார வியூகங்களாலும் ஆற்றல்மிகு உரைகளாலும் வாக்காளர்களை ஈர்த்தார்.
அமெரிக்காவின் முக்கிய அரசியல் களமாகக் கருதப்படும் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் நடைபெற்ற செனட் தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சியின் இளம் தலைவரான ஜான் ஒசாஃப் பெற்றுள்ள மாபெரும் வெற்றி, தேசிய அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குடியரசுக் கட்சியின் பலத்த போட்டியைக் கடந்து அவர் மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், இவரை அமெரிக்காவின் அடுத்த பாரக் ஒபாமா என அரசியல் பார்வையாளர்கள் வர்ணிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.
இந்தத் தேர்தல் வெற்றியானது, வரும் 2028 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சியின் சார்பில் அவர் போட்டியிடக்கூடும் என்ற மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளையும் விவாதங்களையும் தேசிய அளவில் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் குடியரசுக் கட்சியின் வேட்பாளரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட ஜான் ஒசாஃப், தனது தேர்தல் பிரசார வியூகங்களாலும் ஆற்றல்மிகு உரைகளாலும் வாக்காளர்களை ஈர்த்தார். தீவிரமான அரசியல் சூழலில் அவர் பெற்றுள்ள இந்தத் தொடர் வெற்றி, ஜனநாயகக் கட்சிக்குள் அவரது செல்வாக்கை மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு உயர்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக, இளம் வாக்காளர்கள் மத்தியில் அவருக்கு இருக்கும் ஆதரவு மற்றும் மாகாணத்தின் மாறிவரும் அரசியல் போக்கு ஆகியவை அவரை அமெரிக்க தேசிய அரசியலின் நட்சத்திர முகமாக மாற்றியுள்ளன.
தனது தேர்தல் பிரசார விவாதங்களின் போது, 2028 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிடும் திட்டம் உங்களிடம் உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு ஜான் ஒசாஃப் திட்டவட்டமாகப் பதிலளித்துள்ளார். தனக்கு வெள்ளை மாளிகையை நோக்கிய ஓட்டப்பந்தயத்தில் துளியளவும் ஆர்வமில்லை என்றும், ஜார்ஜியா மாகாண மக்கள் தனக்கு அளித்த ஆறு ஆண்டு செனட் காலப் பதவியை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதே தனது முதன்மைக் குறிக்கோள் என்றும் அவர் வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், அவரது அரசியல் எழுச்சியைக் கவனித்து வரும் அரசியல் வல்லுநர்கள், எதிர்காலத்தில் அவர் நாட்டின் உயரிய பதவிகளுக்கான போட்டியில் களமிறங்கக் கூடும் என்ற கணிப்புகளைத் தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகின்றனர்.