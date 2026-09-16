உலகம்

ஜப்பானில் வரலாற்றுச் சாதனை: 100 வயதைக் கடந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1 லட்சத்தைத் தாண்டியது!

ஜப்பானில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மக்கள் சரிவு இருந்து வருகிறது.
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உலகில் நீண்ட ஆயுள் காலம் கொண்ட நாடாக உள்ள ஜப்பானில் முதல் முறையாக 100 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 1 லட்சத்தைக் கடந்து உள்ளது.

இம்மாத நிலவரப்படி, 100 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து 56-வது ஆண்டாக அதிகரித்து 1,07,677-யை எட்டியுள்ளது.

இது கடந்த ஆண்டை விட சுமார் 8 ஆயிரம் அதிகம் என்று சுகாதார, தொழிலாளர் மற்றும் நலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது.

இவர்களில் 88 சதவீதம் பேர் பெண்கள் ஆவார்கள். இதில், கியோட்டோவைச் சேர்ந்த 114 வயது பூயோ கிஷிமோட்டோ, குமாமோட்டோவைச் சேர்ந்த 112 வயது ஹிகாரு கட்டோ ஆகியோரும் அடங்குவர் என்று அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜப்பானில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மக்கள் சரிவு இருந்து வருகிறது. அங்கு பிறப்பு விகிதம் தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வரும் நிலையில் 100 வயதுப் பிரிவில் மட்டும் எண்ணிக்கை அதிகரித்து உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள், மேம்பட்ட சுகாதார அமைப்பு ஆகியவை ஜப்பான் மக்களின் நீண்ட ஆயுளுக்குக் காரணம் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

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