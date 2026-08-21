உலகம்

நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட முன்னாள் பாக். பிரதமர்

சர்வதேச மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டதாக அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
Shifa hospital entrance
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சிறையில் உள்ள பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான், நேற்று (வியாழக்கிழமை) நள்ளிரவுக்குப் பிறகு மருத்துவ சிகிச்சைக்காக தலைநகரில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டதாக அவரது கட்சி தெரிவித்தது. அவரது சிகிச்சை தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இணங்குவதாக ஒரு மூத்த அமைச்சரவை அமைச்சர் உறுதியளித்த சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு இந்த நிகழ்வு நடந்தது.

அரசு வசதிகளில் போதுமான கவனிப்பு கிடைக்காத பட்சத்தில், வெளிநாட்டில் சிகிச்சை அளிப்பது குறித்து அரசு பரிசீலிக்கக்கூடும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.

சர்வதேச மருத்துவமனைக்கு மாற்றம்:

இம்ரான் கானின் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாஃப் கட்சி (பிடிஐ), இந்த வார தொடக்கத்தில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து அவர் அடியாலா சிறையில் இருந்து இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள ஷிஃபா சர்வதேச மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டதாக அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பிறகு இம்ரான் கான் மீண்டும் சிறைக்கு அனுப்பப்படுவாரா அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையிலேயே தங்க அனுமதிக்கப்படுவாரா என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை. இம்ரான் கானின் கட்சியும் குடும்பத்தினரும் அவரை மருத்துவமனையில் தங்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இம்ரான் கானுக்கு வழங்கப்பட்ட மருத்துவ நிவாரணம் முன்னாள் பிரதமருக்கு மட்டுமானதா அல்லது மற்ற கைதிகளுக்கும் நீட்டிக்கப்படலாமா என்பது குறித்து தெளிவு பெற அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளதாக நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் தாரிக் ஃபசல் சௌத்ரி கூறிய சில மணிநேரங்களுக்கு பிறகு இந்த சமீபத்திய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவு:

கானின் உடல்நிலை மற்றும் மருத்துவ வசதி கிடைப்பது குறித்து அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் தனிப்பட்ட மருத்துவர்கள் பல மாதங்களாக கவலை தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, அவரை மருத்துவ பரிசோதனைக்காக இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள ஷிஃபா சர்வதேச மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லுமாறு மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்ட இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு சௌத்ரியின் கருத்துக்கள் வெளிவந்தன.

சிறப்பு மருத்துவர்கள் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட மருத்துவர்களில் ஒருவரான ஃபைசல் சுல்தான் ஆகியோர் அடங்கிய மருத்துவ குழுவால் அவர் பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

Imran Khan
இம்ரான் கான்
Hospital
மருத்துவமனை
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