வெடிகுண்டு மிரட்டலால் இத்தாலியில் நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகளில் பெரும் பரபரப்பு

மின்னஞ்சல் மூலம் வந்த வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தலைத் தொடர்ந்து இத்தாலிய அதிகாரிகள் புதன்கிழமை நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகளைக் காலி செய்தனர்.
அயர்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கும் இதேபோன்ற அச்சுறுத்தல்கள் வந்தன, ஆனால் எந்த பள்ளிகளும் காலி செய்யப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
6,300-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளுக்கு மின்னஞ்சல் அச்சுறுத்தல் வந்ததாக இத்தாலிய கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்தது, ஆனால் எத்தனை பள்ளிகள் காலி செய்யப்பட்டன என்பது உடனடியாக தெரியவில்லை.
பள்ளிகளுக்கு எந்த "திடமான ஆபத்தும்" இருப்பதற்கான அறிகுறி இல்லை என்றும், இந்த அச்சுறுத்தல்கள் "அச்சத்தையும் கவலையையும் உருவாக்கும்" நோக்கம் கொண்டவையாகத் தோன்றுகின்றன என்றும் இத்தாலியப் பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி கூறினார். விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், புதன்கிழமை பிற்பகுதியில் அமைச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
லாப்ரெஸ் செய்தி நிறுவனம் உட்பட இத்தாலிய ஊடகங்களுக்குக் கிடைத்த நகல்களின்படி, அந்த மின்னஞ்சல் மெலோனியையும் அச்சுறுத்தியுள்ளது. அவர் தனது அறிக்கையில் அந்த தனிப்பட்ட அச்சுறுத்தல் குறித்து எதுவும் குறிப்பிடவில்லை, மேலும் அவரது அலுவலகம் உடனடியாக எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.
அந்த மின்னஞ்சல், பெண்களுக்கு எதிரான பெயரைக் கொண்ட, அடையாளம் தெரியாத ஒரு குழுவின் தலைவரிடமிருந்து வந்ததாகக் கூறப்பட்டதுடன், குறிப்பாக வன்முறையான அச்சுறுத்தல்களையும் கொண்டிருந்தது. கடந்த வாரம் ஐரோப்பிய ஊடகத்தினருக்கு எதிராக விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட அதே ரஷ்ய பெயரிலேயே அது கையொப்பம் இடப்பட்டிருந்தது.
அதிகாரிகள் இந்த அச்சுறுத்தல்களை எந்தவொரு குழுவுடனோ அல்லது அரசுடனோ தொடர்புபடுத்தவில்லை, மேலும் இந்த போலி அச்சுறுத்தல்களை ஒரு அரசாங்கத்துடன் இணைக்கும் எந்த ஆதாரமும் வெளிவரவில்லை.