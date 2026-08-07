உலகம்

இந்தியா - இஸ்ரேல் உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவோம் - பெஞ்சமின் நெதன்யாகு

மேற்கு ஆசியாவில் சமீபத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் குறித்தும் கருத்துகள் பரிமாறப்பட்டன.
PM Modi & Benjamin Netanyahu
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இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவோம் என்று இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்தார்.

இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே வியாழக்கிழமையன்று நடைபெற்ற உரையாடல் குறித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் எக்ஸ் தள பதிவை பகிர்ந்துகொண்டபோது நெதன்யாகு இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

அந்த உரையாடலில் 'சிறப்பு உத்திசார் கூட்டாண்மையை' (Special Strategic Partnership) மேலும் வலுப்படுத்துவது மற்றும் மேற்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் நிலவும் சூழல் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

உறவை வலுப்படுத்துவோம்:

"எனது நண்பரும் இந்திய பிரதமருமான நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி. இஸ்ரேல் மற்றும் இந்தியா இடையிலான உறவை நாங்கள் இணைந்து தொடர்ந்து வலுப்படுத்துவோம்," என்று அவர் கூறினார்.

இருதரப்பு உறவுகளை ஆய்வு செய்யவும் விரிவுபடுத்தவும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவும் வியாழக்கிழமையன்று தொலைபேசி வாயிலாக உரையாடினர். பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை ஆழப்படுத்துவது மற்றும் பிராந்திய நிகழ்வுகள் குறித்து விவாதிப்பது ஆகியவை இந்த உரையாடலின் மையமாக இருந்தன.

டெல்லியில் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது, ​​வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் இந்த உரையாடல் குறித்த விவரங்களை வெளியிட்டார். இஸ்ரேல் தரப்பில் இருந்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகவும், பிரதமர் மோடி அதை ஏற்றுப் பேசியதாகவும் ஜெய்ஸ்வால் குறிப்பிட்டார்.

வலுவான கட்டமைப்பு:

"இஸ்ரேலுடனான நமது நட்பையும் உறவையும் பல்வேறு துறைகளில் எவ்வாறு மேலும் வலுப்படுத்துவது என்பது குறித்து இந்த உரையாடலின்போது விவாதிக்கப்பட்டது," என்று கூறிய ஜெய்ஸ்வால், இந்தியா-இஸ்ரேல் இடையிலான சிறப்பு உத்திசார் கூட்டாண்மையின் வலுவான கட்டமைப்பை வலியுறுத்தினார்.

பிரதமர் அலுவலகம் (PMO) வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பின்படி, இருநாட்டு தலைவர்களும் இருதரப்பு உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர்ச்சியான முன்னேற்றங்களை ஆய்வு செய்ததுடன், பரஸ்பர நலனுக்காக ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர். மேற்கு ஆசியாவில் சமீபத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் குறித்தும் கருத்துகள் பரிமாறப்பட்டன; மேலும், தொடர்ந்து நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கவும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர்.

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