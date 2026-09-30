உலகம்

விமானத்தை மோதச் செய்ய முயன்ற துணை விமானியை இந்திய கேப்டன் எதிர்த்துப் போராடினார்: இஸ்ரேலிய பிரதமர்

தாக்குதல் நடத்தியவரை அடக்க முடிந்தது - இதனால் வானில் நிகழவிருந்த பெரும் பேரழிவு தடுக்கப்பட்டது.
Flydubai and Netanyahu
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துபாய் - டெல் அவிவ் இடையிலான 'ஃப்ளைதுபாய்' (Flydubai) விமானத்தின் இந்திய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார், விமானத்தை மோத செய்ய முயன்றதாக கூறப்படும் தனது துணை விமானியை எதிர்த்து போராடினார்.

சவுதி அரேபியாவில் அவசர தரையிறக்கம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில், இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு புதன்கிழமையன்று இத்தகவலைத் தெரிவித்தார்.

நெதன்யாகு பாராட்டு மழை:

மச்சாரை "உண்மையான நாயகன்" என்று பாராட்டிய நெதன்யாகு, "கத்தியால் குத்தப்பட்டு பலத்த காயமடைந்த போதிலும், அவர் எதிர்த்து போராடினார், தாக்குதலை முறியடித்தார், காக்பிட் கதவை திறந்தார்; இதன் மூலம் பயணிகளும் பணியாளர்களும் தாக்குதல் நடத்தியவரை அடக்க முடிந்தது - இதனால் வானில் நிகழவிருந்த பெரும் பேரழிவு தடுக்கப்பட்டது," என்று கூறினார்.

"இஸ்ரேலிய குடிமக்கள் மற்றும் பிற நாட்டினர் உட்பட 174 பேரின் உயிரை அவர் காப்பாற்றினார். கேப்டன் மச்சார் விரைவில் முழுமையாக குணமடைய வாழ்த்துகிறேன். அவர் ஒரு உண்மையான நாயகன். அசாதாரணமான துணிச்சலைக் வெளிப்படுத்திய இந்திய விமானி கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாருக்கு எனது வணக்கங்கள்," என்று பிரதமர் கூறினார்.

விமானத்தில் பயணிகள் இருந்த நிலையில், விமானிகளில் ஒருவர் மற்றொருவரை கத்தியால் குத்தியதாகவும், விமானத்தை மோதச் செய்ய முயன்றதாகவும் நெதன்யாகு முன்னதாக தெரிவித்திருந்தார்.

சபாநாயகர் எக்ஸ் தள பதிவு:

'ஃப்ளைதுபாய்' விமானம் FZ1073-ல் இருந்த இஸ்ரேலிய பயணிகளை காப்பாற்ற, வானில் நடந்த துணை விமானியின் தாக்குதலை எதிர்த்து போராடிய துணிச்சலான இந்திய விமானி கேப்டன் மச்சாருக்காக இஸ்ரேல் மக்கள் பிரார்த்தனை செய்வதாக நெசெட் சபாநாயகர் அமீர் ஓஹானா கூறினார்.

"பயங்கரமான அந்த தருணத்தில், அவர் அசாதாரணமான துணிச்சலை காட்டினார். இன்று, எங்கள் மனங்கள் அவரோடும் அவரது குடும்பத்தினரோடும் உள்ளன," என்று அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

விமானத்தில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்:

சமூக ஊடகங்களில் பரவியுள்ள காணொளிகளில், அந்த விமானி ரத்த வெள்ளத்தில் நனைந்தபடியும், ஆக்சிஜன் முகமூடி அணிந்தபடியும் விமானத்தின் உணவு தயாரிக்கும் பகுதியில் (galley) மல்லாக்கப் படுத்திருப்பதைக் காண முடிகிறது.

தனது முந்தைய அறிக்கையில், விமானம் சுழன்று கீழே இறங்க தொடங்கியதாக இஸ்ரேலிய பயணி ஒருவர் தன்னிடம் கூறியதாக நெதன்யாகு தெரிவித்தார்.

அதன்பிறகு, அந்தப் பயணியும் ஒரு பணியாளரும் காக்பிட் அறைக்குள் நுழைந்து, விமானத்தின் அமைப்புகளைச் சீர்குலைக்க முயன்றுகொண்டிருந்தபோது கத்தியால் குத்திய அந்த விமானியை ஒன்றாகச் சேர்ந்து அடக்கினர்.

நெதன்யாகுவின் கூற்றுப்படி, பின்னர் மற்றொரு பணியாளர் காக்பிட் அறைக்குள் நுழைந்து விமானத்தை சீரான நிலைக்கு கொண்டுவர உதவினார்.

Benjamin Netanyahu
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Maalai Malar
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