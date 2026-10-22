ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் 7 எண்ணெய் கப்பல்கள் தாக்கப்பட்டதாக ஈரான் தகவல்

ஈரான் தாக்கியதாலோ அல்லது கடற்படை கண்ணிவெடிகளில் சிக்கியதாலோ, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஒரே இரவில் ஏழு எண்ணெய் கப்பல்கள் தீப்பிடித்தன அல்லது சேதமடைந்தன என்று ஈரான் கூறியது. ஒரு முழுமையான போர் மீண்டும் தொடங்குமோ என்ற கவலைகளால் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உயர்வான எண்ணிக்கையாகும்.
இஸ்ரேலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு அதிகாரத்தை இழக்கக்கூடிய ஒரு நெருக்கமான தேர்தலுக்கும், போருடன் தொடர்புடைய அதிக விலைகள் வாக்காளர் கோபத்தை தூண்டியுள்ள அடுத்த மாத அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலுக்கும் இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், ஈரான் மீதான அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய தாக்குதல்கள் மீண்டும் தொடங்கக்கூடும் என்ற கவலைகள் எழுந்துள்ளன.
"நெதன்யாகு ஈரானை தாக்க விரும்புகிறார், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை," என்று இஸ்ரேலின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆய்வு கழக ஆய்வாளரும், இஸ்ரேலின் ராணுவம் மற்றும் உளவுத்துறை சேவைகளில் முன்னாள் ஈரான் நிபுணருமான டேனி சிட்ரினோவிச், அசோசியேட்டட் பிரஸ்ஸிடம் கூறினார்.
தனது வியூகத்தை மாற்றியமைக்காமல், ஈரானுடன் மற்றொரு சுற்றுக்கு இஸ்ரேல் அவசரமாக செல்வதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். அக்டோபர் 27 தேர்தலில் நெதன்யாகுவின் தெளிவான வெற்றி என்பது ஒரு தாக்குதல் கிட்டத்தட்ட உறுதியானது என்று அவர் கூறினார்.
பிரதான எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்கள் முதலில் உள்நாட்டு பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்த வாய்ப்புள்ளது, ஆனால் சிட்ரினோவிச், இப்பகுதி "மற்றொரு தீவிரமான பதற்றத்தை" நோக்கி செல்கிறது என்று நம்புவதாக கூறினார்.
இப்பகுதியில் உள்ள அமெரிக்க தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என்ற அச்சுறுத்தலை ஈரான் மீண்டும் விடுத்துள்ளது
கப்பல்கள் மீதான சமீபத்திய தாக்குதல்கள் குறித்த கூற்றுக்களை ஈரானிய அரசு தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டது, ஆனால் ஏபி செய்தி நிறுவனத்தால் அதை சுயாதீனமாக உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை.
அந்த அறிக்கை, புரட்சிகர பாதுகாப்பு படையின் கடற்படையை மேற்கோள் காட்டியது; அமெரிக்கா தொடர்ந்து வணிக கப்பல்களை அந்த நீர்வழிப்பாதை வழியாக வழிநடத்த உதவினால், அப்பகுதியில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என்று அது மீண்டும் அச்சுறுத்தியது.
அந்த அறிக்கை உயிரிழப்புகள் குறித்து குறிப்பிடவில்லை. போர் தொடர்பாக அமெரிக்காவுடனான எந்தவொரு பேச்சுவார்த்தையிலும் பேரம்பேசும் முக்கிய மையமாக விளங்கும் அந்த நீர்வழிப்பாதையின் மீது ஈரான் இன்னும் தனது கட்டுப்பாட்டை நிலைநாட்டி வருகிறது.
போரின் தொடக்க வாரங்களில், மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு வணிக கப்பல்கள் மீதான அதிகபட்ச தாக்குதல்கள் அக்டோபர் மாதத்தில்தான் பதிவாகியுள்ளன என்று பிரிட்டிஷ் ராணுவ கண்காணிப்பு அமைப்பான ஐக்கிய இராச்சிய கடல்சார் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் தெரிவித்துள்ளது.