உலகம்

ஈரான் ஏவுகணை அச்சுறுத்தல்: 'ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்' விமானத்தில் இருந்து ரகசியமாகத் தப்பிய டிரம்ப்!

சீக்ரெட் சர்வீஸ் மற்றும் ராணுவ அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றியதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
Air Force One
Published on

அங்காராவில் நடைபெற்ற நேட்டோ உச்சிமாநாட்டிற்குப் பிறகு, சாத்தியமான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் காரணமாகத் தாம் ரகசியமாக வேறு விமானத்திற்கு மாறியதை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

ஈரான் ஏவுகணை அச்சுறுத்தல் பின்னணி

துருக்கி தலைநகர் அங்காராவில் நேட்டோ மாநாடு முடிந்ததும், டிரம்பைக் குறிவைத்துத் தோளில் வைத்து இயக்கும் ஏவுகணை மூலம் தாக்குதல் நடத்த அல்லது படுகொலை செய்ய ஈரான் ஆதரவுப் படைகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக அமெரிக்க உளவுத்துறை எச்சரித்தது. ஈரான் அச்சுறுத்தல்களின் அடிப்படையில் தாம் சீக்ரெட் சர்வீஸ் மற்றும் ராணுவ அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றியதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

கேட்டரிங் டிரக் மூலம் ரகசியமாகத் தப்பிய டிரம்ப்

டிரம்ப் அனைவரும் பார்க்கும் வகையில் கேமராக்களுக்கு முன்னால் 'ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்' விமானத்தில் ஏறியுள்ளார். விமானத்தில் ஏறிய பிறகு, அதன் மறுபக்கக் கதவு வழியாக உணவுப்பொருட்களை ஏற்றும் 'கேட்டரிங் டிரக்' மூலமாக ரகசியமாக இறக்கப்பட்டு, அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 'C-32A' என்ற சிறிய ராணுவ விமானத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். அமெரிக்கப் பாதுகாப்புச் செயலாளர் பீட் ஹெக்செத் இந்தச் சிறிய விமானத்தில் தனியாக ஏறி, பயணம் சாதாரணமானது போலக் காட்ட முயன்றார்.

செய்தியாளர்களும் அதிகாரிகளும் ஏமாற்றப்பட்டது எப்படி?

வெள்ளை மாளிகை பணியாளர்கள், செய்தியாளர்கள் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, நிதித்துறை அமைச்சர் ஸ்காட் பெசென்ட் உள்ளிட்டோர் டிரம்ப் வழக்கமான 'ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்' விமானத்தில்தான் பயணிக்கிறார் என்று நம்பினர். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக விமானத்தின் ஜன்னல் திரைகளை மூடி வைக்குமாறு அவர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. டிரம்ப் இல்லாமல் அந்த விமானம் வழக்கமான அழைப்புக் குறியீட்டுடன் பறந்தது.

பிரிட்டன் வழிப் பயணமும் விமான மாற்றமும்

டிரம்ப் பயணித்த சிறிய C-32A விமானம் "Reach 18" என்ற அழைப்புக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தியது. பிரிட்டன் சென்று சேர்ந்ததும், டிரம்ப் மீண்டும் பழைய ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன் விமானத்தில் ஏறி இறங்கி கேமராக்களுக்குக் காட்சியளித்தார். அதன் பின்னர் கத்தார் அரசு பரிசளித்த அதிநவீன போயிங் 747-8 விமானத்திற்கு மாறி அமெரிக்கா திரும்பினார்.

பத்திரிகையாளர்கள் அமைப்பின் அதிருப்தி

பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் முக்கிய அதிகாரிகளைப் போலி விமானத்தில் பயணிக்க வைத்து ஆபத்தில் தள்ளியது குறித்து அமெரிக்கப் பத்திரிகையாளர்கள் பாதுகாப்புச் சங்கம் கடும் கவலையை வெளியிட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் குறித்துச் செய்தியாளர்களுக்கு முன்னரே தெரிந்திருக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

trump
டிரம்ப்
Turkey
NATO
ஈரான் ஏவுகணை
Air Force One
ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்
Iran missile
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com