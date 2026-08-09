அமெரிக்காவுக்கு பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்த ஈரான் அமைச்சர்

ஈரான் தரைப்படைத் தளபதி பிரிகேடியர் ஜெனரல் அலி ஜஹான்ஷாஹி, எந்தவொரு வெளிநாட்டு தரைவழி தலையீடும் விரைவான மற்றும் தீர்க்கமான நடவடிக்கையின் மூலம் எதிர்கொள்ளப்படும் என்று அறிவித்து, அமெரிக்காவுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
எந்தவொரு ஊடுருவலுக்கும் எதிராக எச்சரித்த ஜஹான்ஷாஹி, "அமெரிக்க இராணுவ வீரர்கள் எவரேனும் ஈரானில் கால் வைத்தால், நாங்கள் அவர்களை உடைத்துவிடுவோம். எதிரியின் எந்தவொரு நடவடிக்கைக்கும் நாங்கள் உறுதியான மற்றும் கடுமையான பதிலடி கொடுப்போம்" என்று உறுதிப்படுத்தினார்.
தேசிய எல்லைகளில் உள்ள செயல்பாட்டு நிலை குறித்து விவரித்த ஜஹான்ஷாஹி, "ஈரானிய தரைப்படைகள் முழுமையான போர் தயார் நிலையில் இருப்பதுடன், நாட்டின் எல்லைகளை உறுதியாக பாதுகாத்து, நடமாட்டங்களையும் அச்சுறுத்தல்களையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றன" என்று வலியுறுத்தினார்.
இராணுவ தலைமையின் இந்த இராணுவ எச்சரிக்கைகளுக்கு இணையாக, தெஹ்ரானுக்கும் வாஷிங்டனுக்கும் இடையிலான இராஜதந்திர வழிமுறைகள் கடுமையாக மறைமுகமாகவே நீடிக்கின்றன.
"நாங்கள் தற்போது அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை; செய்தி பரிமாற்றங்கள் இடைத்தரகர்கள் மூலமாகவே நடைபெறுகின்றன," என்று ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் சையத் அப்பாஸ் அராக்சி கூறியதாக, ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசு ஒலிபரப்பு நிறுவனம் (IRIB) மேற்கோள் காட்டியுள்ளது.
இந்த மறைமுகத் தொடர்புகளின் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்திப் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சர், பல நாடுகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட உரையாடலுக்கான நிலைமைகளை உருவாக்கப் பணியாற்றி வரும் வேளையில், வாஷிங்டன் தனது கடந்தகால இருதரப்பு ஒப்பந்த மீறல்களை சரிசெய்யும் வரை தெஹ்ரான் நேரடி பேச்சுவார்த்தைகளுக்குத் திரும்பாது என்று குறிப்பிட்டார்.
"சில நாடுகள் பேச்சுவார்த்தைக்கான களத்தை மீண்டும் அமைக்க இன்னும் முயற்சி செய்து வருகின்றன. எங்கள் கருத்தின்படி, இஸ்லாமாபாத் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை அமெரிக்கா மீறுவது முடிவுக்கு வந்து, தான் மீறியவற்றுக்கு ஈடுசெய்யும் வரை, பேச்சுவார்த்தைகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு எந்த சாத்தியமும் இல்லை," என்று அராக்சி மேலும் கூறினார்.
ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக ஒரு சட்டப்பூர்வ வழிமுறை மற்றும் திருத்தப்பட்ட போக்குவரத்து வழித்தடம் குறித்து ஓமனுடன் நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தைகள் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன என்றும், இருப்பினும் அந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நீர்வழிப்பாதையை மீண்டும் திறப்பது அமெரிக்காவின் இழப்பீட்டைப் பொறுத்தே அமையும் என்றும் அராக்சி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.