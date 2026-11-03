ஓமன் அருகே சரக்கு கப்பல் மீது டிரோன் தாக்குதலில் இந்திய மாலுமி உயிரிழப்பு

ஓமன் கடற்கரைக்கு அப்பால், 14 இந்திய மாலுமிகளை ஏற்றி சென்ற சரக்கு கப்பல் அடையாளம் தெரியாத வான்வழி பொருள் ஒன்றால் தாக்கப்பட்டதில், இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார். மேலும் 13 மாலுமிகள் ஓமன் கடலோர காவல்படையால் மீட்கப்பட்டனர் என்று மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் தெரிவித்தார்.
உயிரிழந்த மாலுமி குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த கந்தர் நஹீம் அஜிஜ் என அடையாளம் காணப்பட்டார். எம்.எஸ்.வி. அல் ஜுசுஃபி என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த கப்பல், நவம்பர் 02-ஆம் தேதியன்று ஓமன் கடற்கரைக்கு அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது விபத்துக்குள்ளானதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட ஒரு பதிவில், கப்பல் தாக்கப்பட்டபோது அதில் 14 இந்திய மாலுமிகள் இருந்ததாக சோனோவால் கூறினார். மற்ற 13 பணியாளர்கள் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டு ஓமன் கடலோர காவல்படையால் மீட்கப்பட்டனர், அதேசமயம் அஜிஜ் காயம் காரணமாக உயிரிழந்தார்.
"குஜராத்தை சேர்ந்த நமது மாலுமிகளில் ஒருவரான கந்தர் நஹீம் அஜிஜ், காயம் காரணமாக பரிதாபகரமான முறையில் உயிரிழந்தார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்து கொள்கிறேன்," என்று சோனோவால் கூறினார்.
மாலுமியின் குடும்பத்தினருக்கு அமைச்சர் தனது இரங்கலை தெரிவித்ததோடு, உயிர் பிழைத்தவர்களுக்கு உடனடி உதவி வழங்குவதற்காக அமைச்சகமும் ஓமானில் உள்ள இந்திய தூதரகமும் உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதாகவும் கூறினார்.
மீட்கப்பட்ட 13 மாலுமிகளையும், உயிரிழந்த குழு உறுப்பினரின் உடலையும் விரைவாக தாயகம் கொண்டுவருவதற்கு அரசு பணியாற்றி வருகிறது.
குஜராத் மாநிலத்தின் தேவ்பூமி துவாரகா மாவட்டத்தில் உள்ள சலாயாவை சேர்ந்த எம்.எஸ்.வி. அல் ஜுசுஃபி என்ற கப்பல் , ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள ஹம்ரியா துறைமுகத்தில் இருந்து சரக்குகளை ஏற்றி குஜராத்தில் உள்ள போர்பந்தரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது, அடையாளம் தெரியாத வான்வழி பொருள் ஒன்றால் தாக்கப்பட்டது என்று அந்த அறிக்கையில் வழங்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்துள்ள கடல்சார் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளுக்கு மத்தியில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. அங்கு தொடரும் மோதல், வர்த்தக கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்களின் அபாயத்தை அதிகரித்ததோடு, பிராந்தியத்தின் முக்கிய நீர்வழிகளில் கப்பல் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளையும் சீர்குலைத்துள்ளது.
இந்த போர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இந்திய மாலுமிகளும் அடங்குவர். மோதல் மண்டலத்தில் 14 மாலுமிகள் உட்பட 22 இந்தியர்கள் உயிரிழந்ததாக வெளியுறவு அமைச்சகம் கடந்த வாரம் தெரிவித்தது.