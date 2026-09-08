உலகம்

வங்கதேச அதிபருடன் இந்திய தூதர் தினேஷ் திரிவேதி சந்திப்பு

இது தொடர்பாக அரசாங்கம் நேர்மறையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக திரிவேதி கூறியுள்ளார்.
High Commissioner greets President
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வங்கதேசத்திற்கான இந்திய தூதர் தினேஷ் திரிவேதி, அந்நாட்டின் அதிபர் மிர்சா ஃபக்ருல் இஸ்லாம் ஆலம்கீரை பங்களாபவனில் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார். இந்திய தூதர் வங்கதேச அதிபரை சந்திப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.

இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான தற்போதைய உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும் நிலைநிறுத்தவும், பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் வங்கதேசம் மற்றும் இந்தியாவிற்கு இடையேயான தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகளை விரைவாக தீர்க்க வேண்டும் என்று சந்திப்பின் போது வங்கதேச ஜனாதிபதி வலியுறுத்தினார் என வங்கதேச சங்க்பாத் சன்ஸ்தா செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

நம்பிக்கையும் நல்லுறவும் அதிகரிக்கும்:

"இரு நாட்டு நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் நியாயமான மற்றும் பரஸ்பரம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வுகள் மூலம் தீர்க்கப்பட்டால், இரு நாட்டு மக்களிடையே பரஸ்பர நம்பிக்கையும் நல்லுறவும் மேலும் அதிகரிக்கும்," என்று அவர் கூறினார்.

அந்த அறிக்கையின்படி, கங்கை மற்றும் டீஸ்டா உள்ளிட்ட பொது நதிகளின் நீரில் நியாயமான பங்கை பெறுவதை உறுதிசெய்ய, இந்தியா பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று வங்கதேச அதிபர் வலியுறுத்தினார். இது தொடர்பாக அரசாங்கம் நேர்மறையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக திரிவேதி கூறியதாகவும் அந்த அறிக்கை மேலும் தெரிவித்தது.

வங்கதேசத்துக்கான இந்திய தூதர் அதிபருக்கு தனது அன்பான வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்ததோடு, வங்கதேச மக்களுக்கு அவர் ஆற்றிவரும் தொடர்ச்சியான சேவை வெற்றி பெற வாழ்த்தினார்.

உறவுகளுக்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம்:

"இந்தக் கலந்துரையாடல், இந்தியாவுக்கும் வங்கதேசத்திற்கும் இடையே பகிரப்பட்ட வரலாறு, நெருங்கிய கலாச்சார பிணைப்புகள் மற்றும் மக்கள் இடையேயான உறவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட ஆழமான பிணைப்புகளை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டியது. இரு இறையாண்மை கொண்ட நாடுகளின் மக்களின் பரஸ்பர நலனுக்காக இருதரப்பு கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தையும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்," என்று இந்திய தூதரகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

தனது மிக நெருங்கிய அண்டை நாடாகவும், ஒரு முக்கிய வர்த்தக மற்றும் மேம்பாட்டு பங்காளராகவும் உள்ள இந்தியாவுடனான உறவுகளுக்கு வங்கதேசம் சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது என்று அதிபர் ஆலம்கீர் கூறினார்.

இறையாண்மை சமத்துவம், தேசிய நலன்கள் மற்றும் கண்ணியம், மக்களின் நலன் ஆகியவற்றை பேணிக்காக்கும் அதே வேளையில், இந்தியாவுடன் மரியாதைக்குரிய, தொலைநோக்குடைய, பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் ஒரு கூட்டாண்மையை உருவாக்குவதில் வங்கதேசம் ஆர்வமாக உள்ளது என்று அவர் கூறினார்.

இரு நாடுகளும் தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படும் என இந்திய தூதர் நம்பிக்கை தெரிவித்ததோடு, தமது பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதில் குடியரசு தலைவரின் ஒத்துழைப்பையும் கோரினார்.

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