விரைவில் இறுதியாகும் இந்தியா-அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம்: அதிபர் டிரம்ப்!

வாஷிங்டன் மற்றும் புது டெல்லி இடையே கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக நடைபெற்று வரும் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த ஒப்பந்தம் வாஷிங்டன் இதுவரை மேற்கொண்ட முந்தைய வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஓவல் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் டிரம்ப், "இந்தியா வர்த்தக ஒப்பந்தம் செய்ய விரும்புகிறது, நாங்களும் செய்யவிருக்கிறோம். நாங்கள் ஒப்பந்தத்திற்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறோம்.
ஆனால், இது நாங்கள் இதுவரை செய்த ஒப்பந்தங்களை விட முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு ஒப்பந்தமாக இருக்கும்" என்று கூறினார். எனினும், முன்மொழியப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தத்தின் விரிவான விவரங்களை அவர் வெளியிடவில்லை.
இந்தியாவிற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ கூறுகையில், இரு நாடுகளும் ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ய மிக நெருக்கமாக உள்ளதாகவும், இன்னும் ஒரு சில சிறிய பிரச்சனைகள் மட்டுமே தீர்க்கப்பட வேண்டியுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். "தலைவர்கள் விரைவில் இதில் கையெழுத்திடுவார்கள் என்று நம்புகிறோம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்த மாத தொடக்கத்தில், இந்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி ஜேமிசன் கிரீர் ஆகியோர் மில்வாக்கி மற்றும் வாஷிங்டனில் சந்தித்து இந்த ஒப்பந்தத்தின் நுணுக்கமான விவரங்கள் குறித்து விவாதித்தனர்.
கடந்த பிப்ரவரி மாதமே இந்த இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் முதற்கட்ட கட்டமைப்பு இறுதி செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், அமெரிக்காவின் இறக்குமதி வரி விதிப்புகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக, கூடுதல் பேச்சுவார்த்தைகள் தேவைப்பட்டன.
இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் புது டெல்லியில் நடந்த புளூம்பெர்க் பொருளாதார மாநாட்டில் பேசுகையில், "பெரிய அளவிலான விஷயங்கள் பேசி முடிக்கப்பட்டுவிட்டன, ஒப்பந்தம் முடியும் தருவாயில் உள்ளது" என்றார்.
இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கரும் இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் சுமுகமான முடிவை நோக்கி நகர்வதாக நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரின் இந்திய வருகையின் போது வர்த்தகம், எரிசக்தி, தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு மற்றும் இருநாட்டு மக்கள் இடையேயான உறவுகளை வலுப்படுத்துவது குறித்து முக்கிய ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த ஒப்பந்தம் டிரம்ப் கூறியது போல எத்தகைய "மாறுபட்ட" விதிமுறைகளைக் கொண்டிருக்கப் போகிறது என்பது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும்போது தான் தெளிவாகத் தெரியும்.