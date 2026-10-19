“ரஷ்யாவிடமிருந்து எரிசக்தி வாங்குவதை இந்தியா உடனடியாக நிறுத்த முடியாது” - டிரம்ப் நிர்வாகம் விளக்கம்!

ரஷ்யா மீதான பொருளாதாரத் தடைகள் மற்றும் பிற நாடுகள் மீதான வரிகளை அமல்படுத்துவது உலகப் பொருளாதாரத்தில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை ஆராய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 60 நாட்கள் கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புவதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ தெரிவித்துள்ளார்.
உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவிற்கான தனது பயணத்திற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு ரஷ்யாவின் எரிசக்தியை நம்பியிருக்கும் சூழலில் இருந்து ஒரே நாளில் முற்றிலுமாக விலகிவிடுவது என்பது "மிகவும் கடினம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ‘லிண்ட்சே ஓ கிரஹாம் ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் பொருளாதாரத் தடைச் சட்டத்தின்’ கீழ் விதிக்கப்படவிருந்த தடைகள் மற்றும் வரிகளில் இருந்து, நாட்டின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தற்காலிக விலக்கு அளித்துள்ளார்.
இந்தச் சட்டத்தின்படி, ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய் அல்லது இயற்கை எரிவாயுவை வாங்கும் இந்தியா மற்றும் சீனா உள்ளிட்ட உலகின் ஐந்து பெரிய நாடுகளின் மீது 100 சதவீதம் வரை இறக்குமதி வரி விதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், தற்போதைய உலகப் பொருளாதாரச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு டிரம்ப் இந்தத் தடைகளுக்கு தற்காலிக விலக்கு அளித்துள்ளார்.
இது குறித்து மார்கோ ரூபியோ கூறுகையில், "இந்தச் சட்டம் வெறும் ரஷ்யாவிற்கு எதிரானது மட்டுமல்ல, இது இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் மீதான வரிகளையும் உள்ளடக்கியது.
எனவே, இந்தத் தடைகள் உலகப் பொருளாதாரம் மற்றும் அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை ஆராய அதிபர் விரும்புகிறார்.
அமெரிக்க-ஈரான் போர், சவுதி அரேபியா மீதான ஹவுதி அமைப்பினரின் தாக்குதல்கள் மற்றும் உக்ரைன்-ரஷ்யா மோதல் ஆகியவற்றால் உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தில் ஏற்கனவே பெரும் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது.
இந்தியா தனது எரிசக்தி தேவையைத் தானாகவே பிற நாடுகளுக்குப் பன்முகப்படுத்தத் தொடங்கியிருந்தாலும், இன்னும் கணிசமான அளவு எரிசக்தியை ரஷ்யாவிடம் இருந்தே பெற்று வருகிறது.
ஏனெனில் ஒரே நாளில் இதில் இருந்து மாறுவது கடினம். அதே நேரத்தில், இந்தியா அமெரிக்காவின் மிக முக்கியமான நட்பு நாடாகவும் கூட்டாளியாகவும் உள்ளது. எனவே தான் இந்த 60 நாட்கள் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது" என்றார்.
அமெரிக்காவில் வரவிருக்கும் இடைக்காலத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, உள்நாட்டு எரிபொருள் விலையைக் குறைப்பதற்காக ரஷ்யாவிலிருந்து டீசல் இறக்குமதி செய்யப் போவதாக டிரம்ப் அறிவித்த சில நாட்களிலேயே இந்தத் தடை விலக்கு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
2022-ல் உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பிற்குப் பிறகு, மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யா மீது பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்தன. இதனால், ரஷ்யா தனது கச்சா எண்ணெயை ஆசிய நாடுகளுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் (தள்ளுபடி விலையில்) வழங்கத் தொடங்கியது.
போருக்கு முன்பு இந்தியாவின் மொத்த கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் ரஷ்யாவின் பங்கு வெறும் 2% ஆக மட்டுமே இருந்தது. ஆனால், தள்ளுபடி விலை காரணமாக இது 40% முதல் 50% வரை உயர்ந்தது.
தற்போது இந்தியாவின் மொத்த எண்ணெய் இறக்குமதியில் ரஷ்யாவின் பங்கு சுமார் 35% (தினசரி 1.9 மில்லியன் பேரல்கள்) ஆக உள்ளது. உலகின் மூன்றாவது பெரிய கச்சா எண்ணெய் நுகர்வு நாடான இந்தியா, தனது பொருளாதார நலனுக்காக ரஷ்ய எண்ணெயைத் தொடர்ந்து வாங்கி வருகிறது.
இந்த அமெரிக்கச் சட்டம் குறித்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தனது 140 கோடி மக்களின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் இந்தியா உறுதியாக உள்ளது.
பல்வேறு நாடுகளிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெயைப் பெறுவதன் மூலமும், சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்பவுமே இந்தியா தொடர்ந்து செயல்படும். இந்த விவகாரம் குறித்து அமெரிக்காவின் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஏற்கனவே விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்தியாவின் வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார நலன்களைப் பாதுகாக்கத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க இந்தியா தயாராக உள்ளது" என்று தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.