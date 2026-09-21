போராட்ட அறிவிப்பை தொடர்ந்து இம்ரான் கானின் 3 சகோதரிகள் அதிரடி கைது

பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் மூன்று சகோதரிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவரது கட்சி தெரிவித்தது.
"பஞ்சாப் காவல்துறை அலீமா கானின் வீட்டில் சோதனை நடத்தி, இம்ரான் கானின் மற்ற இரண்டு சகோதரிகள், அவரது மருமகன்கள் மற்றும் அவர்களது குழந்தைகளை கைது செய்தது," என்று இம்ரான் கானின் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாஃப் (பிடிஐ) கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் சுல்ஃபி புகாரி, எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டார்.
"கானின் சகோதரிகளும் அவர்களது குழந்தைகளும் காவலில் எடுக்கப்பட்டனர், ஆனால் குழந்தைகள் விடுவிக்கப்பட்டனர். மூன்று சகோதரிகளும் லாகூரில் உள்ள கோட் லாக்பத் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்," என்று பிடிஐ-யின் தகவல் செயலாளர் ஷேக் வகாஸ் அக்ரம் ஏ.எஃப்.பி. செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.
கூறப்படும் இந்த கைதுகளில், கானின் சகோதரிகளான அலீமா கான், டாக்டர் உஸ்மா கான் மற்றும் நோரீன் கான் ஆகியோர் சம்பந்தப்பட்டுள்ளனர்.
பஞ்சாப் மாகாணத்தின் பொது ஒழுங்கு பராமரிப்பு சட்டத்தின் கீழ், மூன்று சகோதரிகளை 30 நாட்கள் காவலில் வைப்பதற்கான இரண்டு தனித்தனி உத்தரவுகளை லாகூர் துணை ஆணையர் பிறப்பித்தார்.
இம்ரான் கானின் கட்சி செப்டம்பர் 27 அன்று போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. போராட்ட அழைப்பு சட்டவிரோதமானது என தகவல் துறை அமைச்சர் அத்தாவுல்லா தாரார் தெரிவித்தார். "அவர்கள் சாலைகளை மறித்து, மக்களின் வாழ்க்கையை சீர்குலைப்பதை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம்," என தாரார் கூறினார்.
2023-ஆம் ஆண்டு முதல் சிறையில் இருக்கும் இம்ரான் கான், கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தனது மனைவியுடன் சேர்ந்து, அவர்கள் இருவரும் மறுக்கும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக 17 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டார்.
முன்னாள் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கேப்டனாகவும் இருந்த 73 வயதான இம்ரான் கான், அவரது அரசாங்கத்திற்கும் பாகிஸ்தானின் சக்திவாய்ந்த ராணுவ அமைப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பதட்டங்கள் காரணமாக உருவான அரசியல் நெருக்கடியின் போது கொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பில் பதவி நீக்கப்படுவதற்கு முன்பு, 2018 முதல் 2022 வரை பிரதமராக இருந்தார்.