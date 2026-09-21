உலகம்

சூடானில் தங்கச் சுரங்கம் இடிந்து விழுந்து விபத்து – 11 தொழிலாளர்கள் பலி!

கடந்த வாரம் சூடானின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள மற்றொரு தங்கச் சுரங்கம் இடிந்து விழுந்ததில் 82 பேர் பலியானது குறிப்பிடத்தக்கது
Sudan Mine accident
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Summary

வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் உள்ள சட்டவிரோத தங்கச் சுரங்கம் ஒன்றின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 11 தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர்.

மேலும் 30 பேர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டுள்ள சூழலில், இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியுள்ள மற்றவர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

நள்ளிரவில் நேர்ந்த கொடூரம்

சூடானின் வடகிழக்கே அமைந்துள்ள செங்கடல் மாகாணத்தின் எல்லையோரப் பகுதியான ஒனி நகரில் இந்தத் தங்கச் சுரங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இங்கு நேற்று முன்தினம் இரவு, 40-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வழக்கம் போல தங்கத்தை வெட்டி எடுக்கும் ஆபத்தான பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது, சுரங்கத்தின் பலவீனமான மேற்கூரை மற்றும் தூண்கள் திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் இடிந்து விழுந்தன.

இதில் அங்கு வேலை செய்துகொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் அனைவரும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர்.

மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்

விபத்து குறித்துத் தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு உள்ளூர் மக்களும், அரசுக்குச் சொந்தமான கனிம வள நிறுவனத்தின் மீட்புக்குழுவினரும் விரைந்து சென்றனர்.

இடிபாடுகளில் இருந்து இதுவரை 11 உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 30 பேர் படுகாயங்களுடன் உயிருடன் மீட்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சுரங்கத்தின் ஆழமான பகுதிகளில் மேலும் சிலர் சிக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுவதால், உள்ளூர் மாலுமிகள் மற்றும் மீட்புப் படையினர் தொடர்ந்து தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

போதிய நவீன உபகரணங்கள் இல்லாத நிலையிலும் இடிபாடுகளை அகற்றும் பணிகள் தொடர்ந்து தொய்வின்றி நடந்து வருகின்றன.

தொடர்கதையாகும் சுரங்க விபத்துகள்: பின்னணி என்ன?

சூடான் நாட்டில் நிலவி வரும் உள்நாட்டுப் போர் மற்றும் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக, அந்நாட்டு இளைஞர்கள் பலர் தங்களது அன்றாட வாழ்வாதாரத்திற்காக இதுபோன்ற ஆபத்தான, சட்டவிரோத தங்கச் சுரங்கப் பணிகளில் நேரடியாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சூடான் கனிம வள நிறுவனம் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளது.

முறையான பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படாததே இந்தத் தொடர் விபத்துகளுக்குக் காரணம் எனச் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

கடந்த வாரம் மட்டுமே சூடானின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள மற்றொரு தங்கச் சுரங்கம் இடிந்து விழுந்ததில் 82 பேர் பலியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்தத் துயரம் மறைவதற்குள் தற்போது மீண்டும் ஒரு சுரங்க விபத்தில் 11 பேர் பலியாகியிருப்பது அந்நாட்டு மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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