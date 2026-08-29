மனிதர்களால் விலங்குகளுக்கு ஏற்படும் விளைவு: ஆய்வில் சொல்வது என்ன?

4,500 பறவைகள், பாலூட்டிகளை ஆய்வு செய்த அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள், 65% இனங்கள் மனித இருப்பால் மட்டுமே தங்கள் இயக்கம் மற்றும் வாழ்விடப் பழக்கங்களை மாற்றியதை கண்டறிந்தனர்.
பல ஆண்டுகளாக வனவிலங்குப் பாதுகாவலர்கள், சாலைகள், பண்ணைகள், குடியிருப்புப் பகுதிகள், வேலிகள் போன்ற நாம் உருவாக்கும் கட்டுமானங்களைக் கொண்டே வனவிலங்குகள் மீதான நமது தாக்கத்தை மதிப்பிட்டு வந்தனர். ஆராய்ச்சியாளர்கள் 37 இனங்களைச் சேர்ந்த 4,500-க்கும் மேற்பட்ட பறவைகளையும் பாலூட்டிகளையும் பின்தொடர்ந்து, கிட்டத்தட்ட 11.8 மில்லியன் ஜிபிஎஸ் புள்ளிகளைச் சேகரித்தனர்.
இந்த ஆய்வில் 65 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட இனங்கள், தாங்கள் மாற்றியமைத்த எந்தவொரு நிலப்பரப்பையும் சாராமல், மனிதர்கள் அருகில் இருந்த காரணத்தால் மட்டுமே தங்கள் நடத்தையை மாற்றிக்கொண்டன.
பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் மீது மனித இருப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பு மாற்றத்தின் ஊடாடும் விளைவுகள் என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, இந்த விளைவு நகரங்களிலோ அல்லது விவசாய நிலங்களிலோ வலுவாக இருக்கவில்லை; மாறாக, மிகவும் அடர்ந்த, வளர்ச்சி குன்றிய இடங்களில்தான் வலுவாக இருந்தது. அங்கு, நெருங்கி வரும் ஒரு பாதசாரி அல்லது வாகனத்தின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருந்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டது.
கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம், சாண்டா பார்பரா மற்றும் ஸ்மித்சோனியனின் தேசிய விலங்கியல் பூங்கா ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்களின் தலைமையில் அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள 37 வகையான பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகளிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட சுமார் 11.8 மில்லியன் ஜிபிஎஸ் இருப்பிடப் புள்ளிகளை ஒன்றிணைத்தது.
இந்தப் பட்டியலில் மான்கள் மற்றும் சாம்பல் நிற ஓநாய்கள் முதல் காக்கைகள், பிணந்தின்னிக் கழுகுகள் இடம்பெற்றிருந்தன. இது, காட்டு விலங்குகள் உண்மையில் மனிதர்களுடன் எவ்வாறு இணைந்து வாழ்கின்றன என்பது குறித்த ஒரு அசாதாரணமான பரந்த கண்ணோட்டத்தை அந்த ஆய்வுக் குழுவிற்கு வழங்கியது.
கண்காணிக்கப்பட்ட உயிரினங்களில் 65%-க்கும் மேற்பட்டவற்றின் நடத்தையை மனிதர்களின் இருப்பு மாற்றியுள்ளது. மேலும், அவற்றுள் ஏறக்குறைய 60%-ஐப் பொறுத்தவரை, அந்த விளைவானது, சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பு ஏற்கனவே எந்த அளவிற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது என்பதை சார்ந்திருந்தது.
சாம்பல் நிற ஓநாய்கள், மக்களிடமிருந்து விலகி இருப்பதற்காக, தொலைதூரம் செல்ல முற்பட்டன; அதேசமயம் காக்கைகள் இதற்கு நேர்மாறாக, மனித நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய உணவு ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள அதிக தூரம் பயணித்தன.
இந்த ஆய்வின் மிகவும் எதிர்பாராத முடிவுகளில் ஒன்று, விலங்குகள் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த வாழ்விடங்களில் அல்லாமல், மிகக் குறைவாகத் தொந்தரவு செய்யப்பட்ட வாழ்விடங்களில்தான் மனிதர்களின் இருப்பிற்கு வலுவாக எதிர்வினையாற்றியது.
ஏற்கெனவே கட்டப்பட்ட ஒரு பகுதியில் உள்ள ஒரு நரி, கிராமப்புறத்தில் வாழும் நரியை விட, கூடுதலாக ஒரு வழிப்போக்கரால் குறைவாகவே தொந்தரவுக்கு உள்ளானது. ஏனெனில், அத்தகைய கிராமப்புறங்களில் மனிதர்களின் இருப்பு ஒரு புதுமையாகவும், பெரிய ஆபத்தாகவும் உணரப்பட்டது.
ஒரு ஓநாயும் ஒரு காக்கையும் ஒரே மனிதப் பாதையை எதிர்விதமாக எதிர்கொள்ள முடியுமென்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கட்டுமானப் பணிகளைத் தடை செய்வது போன்ற ஒரே மாதிரியான கொள்கை, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சமமாகப் பயனளிக்காது.
மனிதர்களின் அருகாமையால் சில உயிரினங்கள் தெளிவாகப் பயனடைவதால், மனிதர்களின் இருப்பு எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இயல்பாகவே தீங்கு விளைவிப்பதில்லை என்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டனர்.