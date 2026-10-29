போஸ்னியாவில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய படைக்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர் விபத்து: 3 பேர் உயிரிழப்பு

போஸ்னியாவின் வடக்கு பகுதியில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அமைதி படைக்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதாகவும், இந்த விபத்தில் "பல" வீரர்கள் உயிரிழந்ததாகவும் அல்லது காயமடைந்ததாகவும் அப்படை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிர்கோ நகரை சுற்றியுள்ள பகுதியில் இத்தாலிய CH-47 சினூக் ரக ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 12 பேர் காயமடைந்ததாகவும் போஸ்னியாவின் உள்ளூர் ஊடகங்களிடம் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஐரோப்பிய ஒன்றிய படையான EUFOR, இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், கூடுதல் தகவல்கள் பின்னர் வெளியிடப்படும் என்றும் கூறியது.
கிளிக்ஸ் செய்தி இணையதளம், புல்வெளியில் பெருமளவில் சேதமடைந்த ஹெலிகாப்டரின் சிதைவுகளை காட்டும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டது.
பிர்கோ மாவட்ட மேயர் சினிசா மிலிக், போஸ்னிய செர்பிய RTRS தொலைகாட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில், மூன்று பேர் உயிரிழந்ததாகவும், ஒருவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உட்பட 12 பேர் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
"எந்தவொரு பொதுமக்கள் உள்கட்டமைப்பு, சொத்துக்கள் அல்லது வாகனங்களும் சேதமடையவில்லை, மேலும் பொதுமக்களுக்கு எந்த காயங்களும் ஏற்படவில்லை" என்று EUFOR முன்னதாக ஒரு தனி அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தது.
EUFOR-இன் 1,200 வீரர்களை கொண்ட பணிக்குழு, 1992-95 போரை முடிவுக்கு கொண்டுவந்த அமைதி ஒப்பந்தத்தின் பாதுகாப்பை பேணுவதற்கும் இராணுவ விதிகளை மேற்பார்வையிடுவதற்கும் 2004-இல் நேட்டோவிடம் இருந்து பொறுப்பேற்றது. இது ஐ.நா. பாதுகாப்பு சபையின் கீழ் செயல்படுகிறது.