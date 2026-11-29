அரச குடும்பத்துடன் மீண்டும் இணைய வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தை ஹாரி பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்திய சில வாரங்களிலேயே இந்தத் தனியார் சந்திப்பு நடைபெற்றதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நீண்டகாலமாக நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகளைச் சரிசெய்யும் அமைதியான முயற்சியாக, இளவரசர் ஹாரி தனது தந்தையான மன்னர் சார்லஸை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்துப் பேசியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தச் சந்திப்பில் மேகன் மார்க்கெல் அவர்களின் குழந்தைகள் அல்லது ராணி கமில்லா ஆகியோர் பங்கேற்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த அக்டோபர் 17-ஆம் தேதி பால்மோரலில் மூடிய கதவுகளுக்குப் பின்னால் தந்தையும் மகனும் சந்தித்ததாக ‘தி சன்’செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. அரச குடும்பத்தில் பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் பதற்றங்களுக்கு இடையே இது ஒரு முக்கியத் தருணமாகப் பார்க்கப்பட்டாலும், இந்தச் சந்திப்பை பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.
அரச குடும்பத்துடன் மீண்டும் இணைய வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தை ஹாரி பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்திய சில வாரங்களிலேயே இந்தத் தனியார் சந்திப்பு நடைபெற்றதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. உறவுகள் சீரடைவதைச் சிலர் விரும்பாதது குறித்துத் தனது ஏமாற்றத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்தியிருந்தார். உலகில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு இடையே, சமரசமாகச் செல்வதே மிக முக்கியமான விஷயம் என்று ஹாரி சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் கூறியதாக ‘ஹலோ’ இதழ் தெரிவித்துள்ளது. சிலர் இது நடக்கக் கூடாது என்று நினைக்கிறார்கள், ஆனால் நான் இது நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்தச் சந்திப்பில் மேகனுடன் சேர்ந்து இளவரசர் ஆர்ச்சி மற்றும் இளவரசி லிலிபெட் ஆகியோரும் இடம்பெறவில்லை; ராணி கமில்லாவும் இல்லாத நிலையில், பரந்த குடும்பச் சூழலுக்கு அப்பால் தந்தையும் மகனும் தங்கள் உறவை மீண்டும் கட்டமைக்க முயற்சிக்கின்றனரா என்ற ஊகங்கள் எழுந்துள்ளன. 2020-ஆம் ஆண்டு அரசக் கடமைகளிலிருந்து விலகி அமெரிக்காவில் குடியேறியது முதல், அரச குடும்பத்துடனான ஹாரி மற்றும் மேகனின் உறவில் விரிசல் நீடித்து வருகிறது. தனது தந்தை மற்றும் சகோதரரான இளவரசர் வில்லியம் உள்ளிட்ட அரச குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் குறித்து ஹாரி வெளிப்படையாகப் பேசி வந்தார்.
இதற்கு முன்னதாக, இங்கிலாந்து பயணத்தின் போது ஹைகுரோவில் நடைபெற்ற சந்திப்பில், மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் ஹாரி சார்லஸைச் சந்தித்திருந்தார்; அந்தச் சந்திப்பை அரண்மனை பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டிருந்தது. சமீபத்திய ரகசியச் சந்திப்பு அல்லது அதில் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் எதுவும் இல்லாத நிலையில், அரச குடும்பப் பிளவில் இது ஒரு அர்த்தமுள்ள திருப்பத்தை ஏற்படுத்துமா என்பது பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.