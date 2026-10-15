போர் தொடங்கியதில் இருந்து முதல் முறை.. ஹார்முஸில் 2,500 டேங்கர்களுடன் சென்ற கப்பல் கண்ணிவெடியில் சிக்கி மூழ்கியதால் பரபரப்பு

ஈரான் போருக்கு மத்தியில் சரக்கு கப்பல் ஒன்று கடலில் புதைக்கப்பட்ட கண்ணிவெடியில் மோதி விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கடல் கண்ணிவெடியில் மோதியதில், 2,500 டேங்கர்களை ஏற்றிச் சென்ற சரக்குக் கப்பல் ஒன்று மூழ்கியதாக ஈரானின் புரட்சிகரப் காவல் படையின் (ஐ.ஆர்.ஜி.சி) கடற்படை நேற்று அறிவித்தது.
அசோசியேட்டட் பிரஸ் அறிக்கையின்படி, போர் தொடங்கியதிலிருந்து, கடற்கண்ணிவெடியில் மோதியதால் ஒரு கப்பல் மூழ்கியதாக ஈரான் கூறுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.
கண்ணிவெடியில் மோதிய பிறகு கப்பலில் தீப்பிடித்துள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு அருகே, பயன்படுத்த அனுமதி இல்லாமல் ஆபத்தான பாதையில் அந்தக் கப்பல் சென்றுகொண்டிருந்ததாக ஐ.ஆர்.ஜி.சி தெரிவித்துள்ளது.
கப்பல் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தது மற்றும் கப்பலில் எத்தனை பேர் இருந்தனர் என்பதும், இந்தச் சம்பவத்தில் யாரேனும் உயிரிழந்தனரா என்பதும் தெரியவில்லை.
கப்பலில் ஏற்றப்பட்ட பொருட்களின் வகை குறித்தும் ஐ.ஆர்.ஜி.சி எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை.
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, உள்ளூர் கப்பல்களையும் மீனவர்களையும் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு ஐ.ஆர்.ஜி.சி எச்சரித்தது.
கடலில் மிதக்கும் விபத்துக்குள்ளான கப்பலில் இருந்த டேங்கர்கள் மற்ற கப்பல்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் மற்றும் கடல்வழிப் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்கக்கூடும் என்பதால், அவற்றிலிருந்து விலகி இருக்குமாறு ஐ.ஆர்.ஜி.சி வலியுறுத்தியது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பாரசீக வளைகுடாவை ஓமான் வளைகுடாவுடன் இணைக்கிறது. இது உலகின் மிக முக்கியமான கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதைகளில் ஒன்றாகும்.
இதன் வழியாக அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பிற பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
பிரிட்டன் கடல்சார் வர்த்தக செயல்பாடுகள் அமைப்பின் தகவல்படி, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஹார்முஸில் 2 வர்த்தககப்பல்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாயின.
இரு கப்பல்களுக்கும் சிறு சேதம் ஏற்பட்டது, ஆனால் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. தாக்குதல்களுக்கு பிறகும் அவை தங்கள் பயணத்தைத் தொடர்ந்தன.
2026 பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது தாக்குதல்களைத் தொடங்கியதிலிருந்து, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகச் செல்லும் கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த பாதை வழியாகச் செல்லும் கப்பல்களுக்கு ஈரான் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளதுடன், பல கப்பல்கள் தாக்குதலுக்கும் உள்ளாகியுள்ளன.
இதன் விளைவாக, பல கப்பல் நிறுவனங்கள் அந்த வழித்தடத்தில் கப்பல்களை அனுப்புவதைத் தவிர்த்து வருகின்றன.
இருப்பினும், அந்த பாதையின் போக்குவரத்து முழுமையாக நின்றுவிடவில்லை. சில கப்பல்கள் இன்னும் அவ்வழியாகச் செல்கின்றன, ஆனால் அவற்றின் எண்ணிக்கை போருக்கு முந்தைய காலத்தை விட கணிசமாகக் குறைவாக உள்ளது.