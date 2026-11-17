என்விடியா நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங் "கடுமையான தவறுகளை" ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். மேலும் நிறுவனத்தின் வாரியம் முடிவு செய்தால் மீண்டும் பணிக்கு திரும்புவதில் ஆர்வம் காட்டியுள்ளார்.
முன்னாள் என்விடியா தலைமை செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங், செயற்கை நுண்ணறிவு சிப் நிறுவனத்திற்கு திரும்புவதில் தனது ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
சீன உளவாளி என்று கூறப்படும் ஒருவருடன் திருமணத்திற்கு புறம்பான உறவு வைத்திருந்தது அம்பலமானதை தொடர்ந்து, கடந்த வாரம் அவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இதைத் தொடர்ந்து தனது முதல் பொது அறிக்கையில், பங்குதாரர்கள், ஊழியர்கள், "நிறுவனம் மற்றும் அமெரிக்காவின்" நலன்களுக்கு அதுவே சிறந்தது என்று வாரியம் முடிவு செய்தால், மீண்டும் திரும்புவதில் "பெருமை" கொள்வதாக ஹுவாங் கூறியுள்ளார்.
தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் "கடுமையான தவறுகளை" செய்ததை அவர் ஒப்புக்கொண்டாலும், தனது சமூக ஊடக பதிவில், அவர் மீண்டும் திரும்புவதற்கு "பெரும் ஆதரவு" கிடைத்துள்ளதாக கூறினார்.
நேற்று (செவ்வாய் கிழமை) நடந்த இந்த நிகழ்வுகள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்குமாறு விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு என்விடியா உடனடியாக பதிலளிக்கவில்லை.