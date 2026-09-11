மிகக் கடுமையான வெப்ப ஆண்டாக 2027 இருக்கும்- ஐரோப்பிய கால நிலை மையம் எச்சரிக்கை

ஐரோப்பிய காலநிலை கண்காணிப்பு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, உலகளவில் பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்றிலேயே மிகக் கடுமையான வெப்பம் நிலவிய மாதமாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பதிவாகியுள்ளது.
மேலும், வலுவடைந்து வரும் எல் நினோ காரணியால் வரவிருக்கும் நாட்களில் நிலவரம் இன்னும் மோசமடையக்கூடும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலம் மற்றும் கடல் பரப்பில் உலகளாவிய வெப்பம் நிலவியதன் உச்சக்கட்டமாக, மேற்கு ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவில் கடுமையான வெப்ப அலைகளும் காட்டு தீயும் ஏற்பட்டன.
கோப்பர் நிகஸ் காலநிலை மாற்ற சேவை மையத்தின் தரவுகளின்படி, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தின் சராசரி உலகளாவிய காற்று வெப்பநிலை 62.52 டிகிரியாக இருந்தது.
இது இதற்கு முன் ஜூலை 2023ல் பதிவான சாதனையை விட 32.01 டிகிரி அதிகமாகும்.
இருப்பினும், இந்த இடைவெளி மிகவும் குறைவு என்பதால், ஐரோப்பிய கண்காணிப்பு மையம் ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் ஆகிய 2 மாதங்களையுமே மிக அதிகபட்ச வெப்பநிலை கொண்ட மாதங்களாகக் கருதுகிறது.
கோப்பர்நிகஸ் மையத்தின் தரவுகள் 1940ம் ஆண்டு முதல் நிலவும் பதிவுகளை கொண்டு கணக்கிடப்பட்டவை என்றாலும், பனிக்கட்டிகள், மர வளையங்கள் மற்றும் பவளப்பாறைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரங்களின் வரலாற்று அடிப்படையில் நோக்கும்போது, மனித குலம் இதுவரை கண்டிராத மிக அதிக வெப்பநிலையைத் தற்போது அனுபவித்து வருகிறது.
இந்த விதிவிலக்கான கோடை வெப்பநிலை, தொடர்ச்சியாக 3 மாதங்களாக கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையையும் மிக கடுமையான உச்சத்திற்கு தள்ளியுள்ளது.
சில வெப்பமடைந்த கடல் பகுதிகளில் கடல்சார் வெப்ப அலைகள் தொடர்ச்சியாக 60 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடித்து, இந்தச் சூழ்நிலை எவ்வளவு அசாதாரணமானது மற்றும் தீவிரமானது என்பதை வெளிப் படுத்தியுள்ளது.
உலகளாவிய கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒரு புதிய உலகளாவிய சாதனையைப் படைத்ததோடு, இதுவரை பதிவான கடல்களின் மிக வெப்பமான மாதமாகவும் இது கருதப்படுகிறது.
கரி, எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆகிய புதைபடிவ எரிபொருட்களை எரிப்பதால் ஏற்படும் உலகளாவிய வெப்பமயமாதலே இதற்கு முதன்மையான காரணமாகும்.
அதே நேரத்தில், பசிபிக் பெருங்கடலில் அசாதாரணமான சூடான நீர் திரள்வதனால் உருவாகும் எல் நினோ நிகழ்வும் தீவிரமடைந்து வருகிறது.
இந்த எல் நினோ, உலக அளவில் மழை மற்றும் காற்றோட்ட அமைப்புகளில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி, ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் காட்டுத் தீ ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க செய்கிறது.
உச்சமடையும் காலநிலை கணிப்பாளர்கள் கணிப்புப்படி, இந்த ஆண்டின் எல் நினோ நிகழ்வு ஆண்டின் இறுதியில் உச்சமடைந்து, நவீன காலத்தில் பார்க்கப்படாத ஒரு புதிய தீவிரத்தை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆரம்பத்தில் 2026ம் ஆண்டே மிக அதிக வெப்பமான ஆண்டாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போதைய தரவுகளின்படி 2026-ம் ஆண்டு மட்டுமல்லாமல் 2027-ம் ஆண்டும் சாதனைகளை தகர்க்கும் மிக கடுமையான வெப்பமான ஆண்டாக உருவெடுக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எரிபொருள் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் எல் நினோ ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் இணைந்து செயல்படுவதால், அடுத்த 6 மாதங்களில் தொடர்ந்து புதிய சாதனைகள் முறியடிக்கப்படலாம்.
2003-ம் ஆண்டின் சாதனையை முறியடித்து மேற்கு ஐரோப்பாவும் தனது மிக வெப்பமான கோடை காலத்தைச் சந்தித்துள்ளது.
நிலக்கரி, எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை எரிப்பதை நாம் நிறுத்தும் வரை, காலநிலை மாற்றம் ஒ வ்வொரு எல் நினோ நிகழ்வையும் இன்னும் வெப்ப மானதாக மாற்றும்.
இதனால் இது போன்ற சாதனை முறி யடிக்கும் வெப்ப நிலை மாதங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்று காலநிலை நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.