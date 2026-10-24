எல் நினோ: முதன்முறையாக 30°C-ஐ எட்டிய பசிபிக் பெருங்கடலின் வெப்பநிலை..!

வழக்கத்திற்கு மாறாக வலிமையடைந்து வரும் எல் நினோ (El Nino) நிகழ்வால், பசிபிக் பெருங்கடலின் வெப்பநிலை இதுவரை இல்லாத வகையில் உயரத்தை எட்டியுள்ளது. இது இந்தியா உட்பட உலகம் முழுவதிலும் வானிலை அமைப்புகளில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்த கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.
அமெரிக்காவின் தேசிய பெருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகத்தின் (NOAA) தரவுகளின்படி, நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 22) மத்திய பூமத்திய ரேகை பசிபிக் பகுதியில் (எல் நினோவைக் கண்காணிக்க விஞ்ஞானிகள் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கும் பகுதி) கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை சுமார் 30°C-ஐ எட்டியுள்ளது.
இந்த 30°C வெப்பநிலை, இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சமாகும். இந்த காலநிலை நிகழ்வு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருவதால், இதன் தாக்கம் அடுத்த ஆண்டு வரை நீடிக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
உலக வானிலை அமைப்பு (WMO), மத்திய மற்றும் கிழக்கு வெப்பமண்டல பசிபிக் பகுதிகளில் வெப்பநிலை அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவை எட்டும் என்றும், டிசம்பர் மாதவாக்கில் எல் நினோ அதன் உச்சத்தை அடையக்கூடும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.
எல் நினோ என்பது ஒரு இயற்கையான காலநிலை நிகழ்வாகும். இதில் மத்திய மற்றும் கிழக்கு வெப்பமண்டல பசிபிக் பெருங்கடலின் மேற்பரப்பு நீர் வழக்கத்திற்கு மாறாக வெப்பமடைகிறது. இந்த வெப்பமடைதல், காற்று வீசும் திசைகளையும் மழை மேகங்களின் நகர்வையும் பாதித்து, பெருங்கடலுக்கு அப்பால் உள்ள தொலைதூரப் பகுதிகளிலும் வானிலை மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. தற்போதைய நிகழ்வு மிகவும் தீவிரமான ஒன்றாக உள்ளது.
எல் நினோ 7 மாதங்களில் இருந்து 24 மாதங்கள் வரை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த எல் நினோவால்தான் இந்தியாவில் தென்மேற்கு பருவமழை வழக்கத்திற்கு குறைவாக பதிவானதாகவும், வரும் காலங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக கடுமையான வெப்பநிலை நிலவும் எனவும் கூறப்படுகிறது
உலக வானிலை அமைப்பின் (WMO) தகவல்படி, கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையின் சராசரி மாறுபாடு (anomaly), ஜூன் மாதத்தில் இயல்பை விட 1.6°C அதிகமாக இருந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 2.5°C ஆக உயர்ந்தது.
அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் இது இயல்பைவிட சுமார் 3.7°C வரை உயரக்கூடும். இது, நவம்பர் 2015 முதல் ஜனவரி 2016 வரையிலான காலத்தில் பதிவான முந்தைய சாதனையான 2.6°C-ஐ விட அதிகமாகும்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, உருவாகி வரும் இந்த எல் நினோ நிகழ்வு, மழைப்பொழிவு மற்றும் வெப்பநிலை உயர்வு குறித்த கவலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் தரவுகளின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டில் தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில், இயல்பை விட சுமார் 13% குறைவான மழையே பதிவாகியுள்ளது. உலக வானிலை அமைப்பின் (WMO) அக்டோபர் மாதக் கணிப்பு, வரும் மாதங்களில் தெற்காசியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இயல்பை விட அதிகமான வெப்பநிலை நிலவும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இப்பகுதி முழுவதும் மழைப்பொழிவுக்கான வாய்ப்புகள் மாறுபடுகின்றன. அக்டோபர்-டிசம்பர் மாதங்களில் மத்திய மற்றும் தெற்கு தீபகற்ப தெற்காசியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இயல்பை விட குறைவான மழைப்பொழிவு ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
எல் நினோ நிகழ்வு மட்டுமே இந்தியாவின் வானிலையைத் தீர்மானிப்பதில்லை. மற்ற காலநிலை மாற்ற முறைகளும் உள்ளூர் நிலைமைகளும் மழைப்பொழிவு மற்றும் வெப்பநிலையைப் பாதிக்கின்றன. இருப்பினும், வழக்கத்திற்கு மாறாக வெப்பமான பசிபிக் கடல் நீர், வெப்பம் மற்றும் மழைப்பொழிவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட சீர்குலைந்த வானிலையின் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.
2027-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் வரை இந்த நிகழ்வு வலுவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், விஞ்ஞானிகள் பசிபிக் பெருங்கடலை தொடர்ந்து கண்காணிப்பார்கள்.