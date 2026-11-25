முதல் முறையாக வழங்கப்படவுள்ள சிறார்களுக்கான புக்கர் பரிசுக்கான தேர்வுக்குழுவில், பிரிட்டனைச் சேர்ந்த லூனா எனும் 8 வயது சிறுமி நடுவராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்தில் ஆங்கில மொழியில் வெளியிடப்படும் சிறந்த புனைக் கதை புத்தகத்துக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் புக்கர் பரிசு என்ற இலக்கிய விருது வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு 50,000 பவுண்ட் பரிசு அளிக்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, அடுத்த ஆண்டு முதல் 8 முதல் 12 வயது சிறுவர்களுக்கான கதை புத்தகத்துக்கும் புக்கர் பரிசு வழங்க புக்கர் பரிசு அறக்கட்டளை முடிவு செய்தது.
இந்த கதை புத்தகத்தை குழந்தைகளும் அடங்கிய நடுவர் குழு தேர்வு செய்யும். தேர்வு செய்யப்படும் சிறுவர் கதை புத்தகத்துக்கு அடுத்த ஆண்டிலிருந்து புக்கர் பரிசு வழங்கப்படும்.
இந்நிலையில், முதல் முறையாக வழங்கப்படவுள்ள சிறுவர்கள் புக்கர் பரிசுக்கான தேர்வுக் குழுவில், பிரிட்டனின் கென்ட் பகுதியைச் சேர்ந்த லூனா என்ற 8 வயது சிறுமி நடுவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
முதல் குழந்தைகளுக்கான புக்கர் பரிசுக்கான 8 நூல்கள் கொண்ட இறுதிப்பட்டியல் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. வெற்றியாளர் பிப்ரவரி 2, 2027 அன்று லண்டனில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெறும் விழாவில் அறிவிக்கப்படுவார் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.