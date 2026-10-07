சூடானின் புளூ நைல் மாநிலத்தில் டிரோன் தாக்குதல்: 4 பெண்கள் பலி

சூடானில் நேற்று (புதன்கிழமை) வீடுகள் மற்றும் ஒரு மசூதி மீது நடத்தப்பட்ட ஆளில்லா விமான தாக்குதலில் குறைந்தது நான்கு பெண்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் டஜன் கணக்கானோர் காயமடைந்தனர் என்று மனித உரிமை அமைப்பு தெரிவித்தது.
தென்கிழக்கு புளூ நைல் மாகாணத்தின் தலைநகரான டமாசினின் ஹிஜ்ரா பகுதியில் நடந்த இந்த தாக்குதலுக்கு, துணை ராணுவ படையான ரேபிட் சப்போர்ட் ஃபோர்சஸ் (RSF) மீது, மோதலை கண்காணிக்கும் 'எமர்ஜென்சி லாயர்ஸ்' அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. RSF அமைப்பு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சூடானிய ராணுவத்துடன் போரில் ஈடுபட்டுள்ளது.
இந்த தாக்குதலுக்கும், பொதுமக்கள் மீதான பிற தாக்குதல்களுக்கும் காரணமானவர்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. RSF தரப்பில் இருந்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உடனடியாக எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
தெற்கு கோர்டோஃபான் மாகாணத்தில் உலக உணவு திட்டத்தின் இரண்டு வாகனங்கள் மீது நடத்தப்பட்ட வான்வழி தாக்குதலில் ஓட்டுநர் ஒருவர் கொல்லப்பட்ட சில நாட்களுக்கு பிறகு இந்த தாக்குதல் நடந்துள்ளது என்று சூடானுக்கான ஐ.நா. பிரதிநிதியும் மனிதாபிமான ஒருங்கிணைப்பாளருமான டெனிஸ் பிரவுன் கூறினார்.
தில்லிங் என்ற பகுதியில் இந்த வாகன அணிவகுப்பு தாக்கப்பட்டதாக பிரவுன் கூறினார். இப்பகுதி, RSF மற்றும் சூடான் மக்கள் விடுதலை இயக்கம்-வடக்கு ஆகியவற்றால் தொடர்ச்சியான தாக்குதல்களை சந்தித்து வருகிறது.
அந்த லாரிகள் மனிதாபிமான வாகனங்கள் என தெளிவாக குறிக்கப்பட்டிருந்தன, தேவையான அனைத்து பயண அனுமதிகளையும் பெற்றிருந்தன, மேலும் "பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு உயிர் காக்கும் உதவிகளை" ஏற்றி சென்றன என்று அவர் கூறினார்.
சூடானில் பெரும் துன்பம் நிலவும் நேரத்தில் நடந்த இந்த தாக்குதலை "கொடுமையானது" என்று பிரவுன் கண்டித்தார்.
சூடானில் மனிதாபிமான வாகன அணிவகுப்பின் மீதான சமீபத்திய தாக்குதல் இதுவாகும். ஐ.நா. தகவல்படி, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் உணவு பொருட்களை ஏற்றி சென்ற 17 லாரிகள் அழிக்கப்பட்டு, எட்டு ஓட்டுநர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
சூடானில் போர் ஏப்ரல் 2023-இல் தொடங்கியது. தலைநகர் கார்ட்டூமில் இராணுவத்திற்கும் ஆர்.எஸ்.எஃப்-க்கும் இடையே பதற்றம் வெடித்து, பின்னர் நாடு முழுவதும் பரவிய வெளிப்படையான சண்டையாக மாறியது.
மோதல் கண்காணிப்பு அமைப்பான ஏ.சி.எல்.இ.டி-யின்படி, இந்த மோதலில் குறைந்தது 150,000 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும், உண்மையான உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இதைவிட அதிகமாக இருக்கலாம் என்று உதவி குழுக்கள் கூறுகின்றன.