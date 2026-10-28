பிரேசிலில் இருந்து வெளியேறிய அதிபர் வேட்பாளர் ஃபிளாவியோ தனது குடும்பத்தினருடன் மியாமி வருகை

பிரேசில் அதிபர் தேர்தலில் தோல்வியடைந்த வேட்பாளர் ஃபிளாவியோ போல்சோனாரோ, வெற்றி பெற்ற லூயிஸ் இனாசியோ லுலா டா சில்வாவிற்கு தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து, நாட்டை விட்டு வெளியேறிய நிலையில், நேற்று (புதன்கிழமை) மியாமி வந்து சேர்ந்தார்.
அர்ஜென்டினா அதிகாரிகள் மற்றும் விமான பயண தரவுகளின்படி, போல்சோனாரோ தனது மனைவி மற்றும் இரு மகள்களுடன் அர்ஜென்டினா புறப்பட்டு, அங்கிருந்து ஈக்வடார் சென்றடைந்தார். அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் நெருங்கிய கூட்டாளியான 45 வயதான இந்த செனட்டர், கடந்த மே மாதம் வெள்ளை மாளிகைக்கு சென்றிருந்தார். இந்த வாரம், டிரம்ப் நிர்வாகம் அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் அமெரிக்க விசாக்களை வழங்கியது.
போல்சோனாரோவின் தந்தையான ஜெய்ர் போல்சோனாரோவும், 2022 அதிபர் தேர்தலில் லுலாவிடம் தோல்வியடைந்த பிறகு புளோரிடாவிற்கு சென்று, மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு பிரேசிலுக்குத் திரும்பியிருந்தார்.
ஃபிளாவியோ போல்சோனாரோ மீது ஊழல், பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பு ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டு, பிரேசில் உச்ச நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. செவ்வாய்க்கிழமை நண்பகலுக்குள் தனது சாதாரண மற்றும் தூதரக பாஸ்போர்ட்களை ஒப்படைக்குமாறு நீதிமன்றம் அவருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. அவர் அவ்வாறு செய்தாரா என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை; இருப்பினும், அவர் இத்தாலிய பாஸ்போர்ட்டையும் வைத்திருப்பதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
புதன்கிழமை, 'எக்ஸ்' தளத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில், தனது வெளிநாடு பயணம் குறித்து முதன்முதலாக கருத்து தெரிவித்த போல்சோனாரோ, தான் தேர்தல் மோசடி மற்றும் அரசியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளதாக கூறினார். மேலும், லுலா-அல்க்மின் கூட்டணி வேட்புமனுவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
"எனக்கு வாக்களித்த 60 மில்லியன் மக்களுக்கும், ஒட்டுமொத்த பிரேசில் மக்களுக்கும் நான் சொல்ல விரும்புவது இதுதான்: நான்தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிபர். பிரேசில் தேர்தலை திருடிய குற்றவாளிகள், ஒரு சர்வாதிகாரத்தை நிறுவியுள்ள குற்ற கும்பலின் அங்கமாக உள்ளனர்," என்று அவர் கூறினார். பின்னர் அந்த அறிக்கையில் திருத்தம் செய்த அவர், "தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிபர்" என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக "தலைவர்" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தினார்.